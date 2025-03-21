самарцы оценили свои расходы на такси

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Такси остается одним из самых востребованных видов городского транспорта для самарцев. Каждый второй опрошенный пользователь сервисов такси из Самары совершает минимум две поездки в месяц. При этом каждый пятый (20%) пассажир такси заметил значительный рост расходов на поездки за год, выяснили аналитики Группы Ренессанс Страхование (MOEX: RENI).

Свыше трети активных пользователей такси оценивают свои расходы на поездки в сумму до 5 тыс. руб. в месяц. Остальные пассажиры тратят больше. В частности, 33% — 5-10 тыс. руб., 23% — 10-20 тыс. руб. и 6% — свыше 20 тыс. руб.

По сравнению с прошлым годом расходы на такси почти половины пользователей услуги выросли: для 22% опрошенных — незначительно, для 20% — значительно. Большинство из них (70% из числа увеличивших траты на такси) связывают это с подорожанием поездок. Четверть респондентов стали чаще ездить на автомобилях более высокого класса, а 5% — из-за увеличения количества поездок.

Тем не менее 34% опрошенных не считают рост цен на услуги водителей существенным. Из числа респондентов, которые ездят на такси реже, чем годом ранее, свыше четверти опрошенных (27%) сократили число поездок из-за наличия альтернативы в виде удобного городского общественного транспорта. А каждый пятый пересел из такси в собственный автомобиль.

Чаще всего жители Самары пользуются такси для поездок в плохую погоду (37%), в кафе, рестораны и на развлекательные мероприятия (34%), а также в целях экономии времени (32%). Пятая часть опрошенных ездят на такси на работу (21%), 18% заказывают поездку, если собираются в места, где будут пить алкоголь и потому не смогут сесть за руль, 14% — в случае сильной усталости или плохого самочувствия. Каждый восьмой (12%) выбирает такси для поездок в ночное время. Почти столько же (11%) используют такси, чтобы отвезти куда-то пожилых / маломобильных родителей или родственников. 6% — для перевозки большого количества либо тяжелого багажа.

Опрос также показал, что большинство пользователей такси в целом довольны качеством поездок. Оценивая последние 10 поездок, около трети (32%) оценили как комфортные 7 поездок из 10, каждый пятый (19%) — 9 поездок из 10 и каждый девятый — 10 поездок из 10. 24% опрошенных оценили положительно каждую вторую поездку.

Из числа респондентов, которым некомфортно ездить в такси (таковых 9%), большинство указали основной причиной агрессивную манеру вождения водителей (36%) и их чрезмерную, с точки зрения пассажиров, разговорчивость (33%). 16% респондентов недовольны тем, что водители нарушают ПДД, а 15% указали главной причиной неуважение к пассажирам. При этом менее трети (29%) пассажиров такси знают об обязательствах перевозчиков страховать ответственность перед пассажирами. Большинство же не в курсе, какие именно обязательства по защите пассажиров лежат на водителях и таксопарках.

«В нашей компании уже оформлено более 1,5 млн полисов краткосрочного ОСАГО для таксистов. Такой полис востребован и у таксистов, подрабатывающих несколько дней в неделю, и у таксопарков, которые получили возможность распределять расходы на страхование в течение года и не оплачивать страхование за дни простоя автомобилей. страховые полисы для таксистов (ОСАГО и ОСГОП) дают пассажирам дополнительную уверенность в безопасности поездок», — комментирует вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Кожевников.