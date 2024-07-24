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Власти объяснили причины срыва сроков ремонта трамвайных путей в Самаре

24 июля 2024 13:37
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Власти объяснили причины срыва сроков ремонта трамвайных путей в Самаре

Капитальный ремонт трамвайной линии на улице Ново-Садовой выходит за рамки установленных сроков из-за подрядчиков, которые вовремя не поставили на объект необходимые материалы.

Напомним, масштабный проект ремонта трамвайных путей в Самаре стартовал в конце апреля 2024 года. В рамках первого этапа должны были с 29 апреля по 30 июня отремонтировать участок от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной. Второй этап капремонта — затрагивает участок от улицы Ново-Вокзальной до улицы XXII Партсъезда — до разворотного кольца у завода им. Тарасова.

Как сообщает tvsamara.ru, в департаменте транспорта Самары объяснили, что возобновление движения трамваев по улице Ново-Садовой перенесено из-за срыва сроков поставки материалов подрядчиком. Поэтому участок откроют для движения, предположительно, не раньше сентября 2024 года.

В мэрии пояснили, что за срыв сроков подрядчик ответит рублем. По договору, нарушение сроков грозит ему начислением пенни размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости оставшегося объема работ за каждый день просрочки. Выплаты должны быть произведены в адрес «Трамвайно-троллейбусного управления», пишет Обоз.инфо.

Теги: Городской транспорт

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