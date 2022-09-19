Названы три причины пересесть на Lada

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Три причины пересесть на Lada — это максимально адаптированный для России автомобиль, легендарная машина с более чем полувековой историей, но при этом современная, устремленная в будущее, заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в интервью РИА Новости.

"Во-первых, Lada — это качественный и максимально адаптированный для России автомобиль, отвечающий по своим потребительским качествам (набору опций и комплектаций) всем современным трендам. Во-вторых, это — легендарный автомобиль, производимый флагманом отечественного автомобилестроения: заводом, которому уже более полувека. И, в-третьих, самое главное, это — автомобиль, который устремлен в будущее", — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.

Соколов также отметил, что отечественная компания готова к конкуренции с китайскими брендами, которые сейчас активно наращивают свою долю на российском авторынке.