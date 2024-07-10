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Начальник УФСИН СО совершил рабочий визит на производство завода АвтоВАЗ

10 июля 2024 15:45
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Осужденные, отбывающие наказание в виде принудительных работ привлекаются к труду на производствах одного из крупнейших предприятий Тольятти.

Осужденные, отбывающие наказание в виде принудительных работ в УФИЦ при ИК-29, привлекаются к труду на производствах одного из крупнейших предприятий города Тольятти – АвтоВАЗ. Для ознакомления с условиями труда, историей завода, а также масштабами производства начальник УФСИН России по Самарской области Алексей Климов осуществил выезд на предприятие.

В сопровождении вице-президента по персоналу и социальной политики АвтоВАЗа Дмитрия Михайленко Алексей Николаевич посетил производственный периметр завода, где узнал все подробности производства автомобилей под собственной торговой маркой предприятия Lada и машинокомплектов для других производителей.

В завершении деловой встречи Алексей Николаевич обозначил план дальнейшего сотрудничества и возможности повышения показателей производств за счет участия в работе осужденных к принудительным работам, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

Теги: Автоваз Тольятти

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