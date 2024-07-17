20 июля в Тольятти пройдет День открытых дверей на АВТОВАЗе и ретро-фестиваль «Жигули»

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20 июля 2024 года в Тольятти пройдут сразу два значимых мероприятия – День открытых дверей на АО «АВТОВАЗ» и ретро-фестиваль «Жигули» (0+) в Парковом комплексе истории техники им.К.Г.Сахарова.

Программа мероприятий составлена таким образом, что каждый член семьи сможет найти для себя немало интересного. Вход на оба мероприятия – свободный.

День открытых дверей на АВТОВАЗе стартует в 9 утра с экскурсионных программ в двух локациях: на производстве и в музее истории предприятия. На площадке возле заводоуправления до 16.00 будет проходить развлекательная программа с экспозицией авто, интерактивными зонами и конкурсами для гостей. Кроме того, в рамках праздничной программы для участников праздника предусмотрена возможность протестировать автомобили, недавно сошедшие с конвейера тольяттинского автозавода.

Официальный старт Дню открытых дверей на АВТОВАЗе дадут в 11.00. И уже через полчаса начнется ретроралли «Тольятти-60», участники которого отправятся в увлекательное путешествие по улицам и знаковым местам города. Ожидается участие более 30 исторических автомобилей. Финишируют участники ретроралли на территории фестиваля, в Парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова в период с 15 до 16 часов 20 июля.

В ожидании возвращения ралли гости ретро-фестиваля смогут стать участниками большой развлекательной программы и героями многочисленных фотозон. Одна из самых ярких - аэрография на ретроавто, которую в режиме реального времени выполнит граффити-художник Роман Шмелёв. Для гостей фестиваля будет работать площадка под названием «РетроПикник», которая позволит совершить гастрономическое путешествие в прошлое и освоить пару блюд из «Книги о вкусной и здоровой пище». Команды зрителей под руководством опытных шеф-поваров будут готовить популярные блюда тех времен – гречку «по-купечески» и пельмени «по-сибирски», а потом, само собой, дегустировать приготовленную еду.

Кроме того, на ретро-фестивале «Жигули» состоится модный показ, на котором в качестве моделей будут привлечены зрители и участники мероприятия. Они продемонстрируют платья из забытого ныне крепдешина, обувь на высокой платформе и брюки-клёш.

Для детей готовится площадка с главным героем детворы советского времени – Мурзилкой. Кстати, детскому журналу «Мурзилка» в этом году исполняется 100 лет! На станции «ИгроДром» участников ждут головоломки из архивных выпусков «Мурзилки», а в «Мастерской» можно будет создать наряд для бумажной куклы или юбилейную книжную закладку. На площадке, посвященной пионерии, дети узнают интересные факты о детстве своих бабушек и дедушек и научатся завязывать пионерский галстук.

Все поколения объединит в финале ретро-фестиваля концертная программа. На площади им. В.Н.Полякова будет выступать автор шлягеров советского времени «Билет на балет» и «Дожди» Игорь Корнелюк. А на главной сцене фестиваля в Парковом комплексе создавать настроение будут тольяттинская группа «Старый третий», самарский шиз-оркестр «Каша» и в финале вечера –вокально-инструментальный ансамбль из Казани «Волга-Волга».

В течение дня между железнодорожным вокзалом «Тольятти», АВТОВАЗом и Парковым комплексом истории техники им. К.Г. Сахарова будут курсировать автобусы.