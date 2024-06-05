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На ПМЭФ раскрыли цену новой Lada Vesta Sportline с «автоматом»

5 июня 2024 13:43
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На ПМЭФ раскрыли цену новой Lada Vesta Sportline с «автоматом»

Автомобиль Lada Vesta Sportline с вариатором планируется вывести на рынок в начале 2025 года, ориентировочная цена на данный момент составляет 2,4 млн рублей. Об этом корреспонденту «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) 5 июня рассказала начальник отдела продуктового маркетинга АвтоВАЗа Жанна Воробьева.

«Lada Vesta Sportline будет оснащаться вариатором в связке с мотором объемом 1,8 л. Также на 2025 год запланирован выпуск более заряженной и форсированной Lada Vesta Sport, она получит 6-ступенчатую механическую трансмиссию», — сказала Воробьева.

Кроме того, АвтоВАЗ представил на ПМЭФ Lada Vesta с ручным управлением и автоматической трансмиссией.

«Мы являемся единственным производителем таких автомобилей [с ручным управлением]. Серийное производство начнется в ноябре, уже имеем огромное количество предзаказов, есть потенциальные заказы от фонда ветеранов СВО. Автомобиль будет базироваться на доступных комплектациях Vesta с вариатором», — отметила Воробьева.

Также, как поделилась представитель АвтоВАЗа, к концу этого года планируется выпустить около 5 тыс. Lada Granta с четырехступенчатым японским «автоматом» Jatco и больше выпускать «Гранты» с какой-либо автоматической трансмиссией на планируется.

Теги: Автоваз

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