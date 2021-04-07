Как будет ходить транспорт до стадиона в день матча «Крылья Советов» - «Динамо»

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8 апреля в 18:30 на стадионе «Солидарность Арена» состоится матч между командами «Крылья Советов» и «Динамо» (Москва). В связи с этим для доставки зрителей будет усилена работа трамвайных маршрутов №№ 5, 7, 25, которые будут следовать до стадиона. Также, дополнительно для вывоза зрителей матча будет обеспечена подача транспортных средств по автобусным маршрутам №№ 1, 47, 50, 51, 67. Подача автобусов будет организована на 8-й проезд (в районе Восточной парковки). Кроме того, по информации городского Департамента транспорта, перед началом матча и после его завершения усилят работу маршрутов, проходящих вблизи стадиона.

Обращаем внимание и на то, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 15:30 до 22:00 8 апреля 2021 года по улице Дальней от Московского шоссе до улицы Арена 2018 будет ограничено движение транспорта. Ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре, и машины с пропусками организатора мероприятия (для въезда на улицу Дальнюю со стороны Московского шоссе и улицу Арена 2018).

Кроме того, с 06:00 до 22:00 8 апреля 2021 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны) на следующих улицах:

- на улице Дальней от Московского шоссе до улицы Арена 2018;

- на улице Арена 2018 от Волжского шоссе до улице Дальней;

- на Проезде № 8.

Более подробно со схемами ограничения движения и организации работы общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 96, 205, 295) можно ознакомиться в приложениях.