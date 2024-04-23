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«Крылья Мечты» примут участие во Всероссийском фестивале по футболу «Стальная воля»

23 апреля 2024 22:11
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Самарские футболисты сыграют в дисциплинах «футзал лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины и юноши)» и «футбол ампутантов (мужчины)».

Сегодня спортсмены команды «Крылья Мечты» в составе сборных Самарской области отправились в Сочи на Всероссийский фестиваль по футболу среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Стальная воля», который пройдет с 24 по 27 апреля.

Самарские футболисты сыграют в дисциплинах «футзал лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины и юноши)» и «футбол ампутантов (мужчины)».

Для обеспечения комфортной поездки до аэропорта, «Крылья Советов» предоставили команде клубный автобус, сообщает пресс-слжуба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-слжуба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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