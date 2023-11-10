Я нашел ошибку
Главные новости:
Школьники Самарской области осваивают тайны производства на онлайн-экскурсии в молочный завод «Н&N»
Школьники Самарской области осваивают тайны производства на онлайн-экскурсии в молочный завод «Н&N»
Почта России снизила тарифы на доставку за рубеж на 25%
Почта России снизила тарифы на доставку за рубеж на 25%
В Самаре мастера ТТУ осудили за смерть рабочего
В Самаре мастера ТТУ осудили за смерть рабочего
Эрдоган заявил, что Израиль испытывает терпение Турции
Два муниципалитета Самарской области закупят автобусы
Два муниципалитета Самарской области закупят автобусы
На улице Ерошевского в Самаре дерево упало сразу на два автомобиля
На улице Ерошевского в Самаре дерево упало сразу на два автомобиля
В России будет создана фабрика больших данных
В России будет создана фабрика больших данных
Госавтоинспектор из Самарской области спас людей из пожара
Госавтоинспектор из Самарской области спас людей из пожара
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.93
-0.27
EUR 98.41
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Шедевры Баха прозвучат в зале Самарской кирхи
В Управлении Росреестра по Самарской области прошло мероприятие -  «Российское гостеприимство»
В самарском зоопарке отметят День лисицы
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Два муниципалитета Самарской области закупят автобусы

10 ноября 2023 13:33
63
Два муниципалитета Самарской области закупят автобусы
 

Администрации двух муниципалитетов ищут подрядчиков для поставки нового транспорта. Контракты опубликовали на сайте госзакупок.

В Сызрани купят 30 газовых автобусов с механической коробкой передач на 20-25 посадочных мест и вместимостью до 59 человек. Транспорт должен быть оборудован системой отопления, кнопками связи с водителем и площадкой для размещения маломобильных граждан. Начальная цена контракта составляет 268,2 млн рублей.

В Кошкинском районе требуется только три дизельных автобуса на 15-20 сидячих мест и общей вместимостью на 22 и более человек. В транспорте необходимо настроить антиблокировочную систему, аварийное открывание двери, жидкостный подогревать и отопление. Стоимость контракта 11,92 млн рублей.

Прием заявок на участие в аукционах продлится до 17 ноября, подрядчиков выберут 21-го числа, пишет Сова.

Также в Новокуйбышевске обновят автопарк общественного транспорта за 237 млн рублей. Городу требуется 15 новых машин.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В день проведения футбольного матча в Самаре будет работать дополнительный транспорт
10 ноября 2023, 12:53
В день проведения футбольного матча в Самаре будет работать дополнительный транспорт
Начало матча в 15:00. Футбол в Самаре
72
Самарцы смогут платить в метро с помощью биометрии
09 ноября 2023, 13:58
Самарцы смогут платить в метро с помощью биометрии
Это новшество позволит жителям Самары оплачивать проезд совершенно бесконтактным способом. Транспорт
539
Самарцам напоминают про перекрытие движения по ряду улиц 7 ноября
06 ноября 2023, 12:56
Самарцам напоминают про перекрытие движения по ряду улиц 7 ноября
Обращаем внимание горожан на необходимость заранее планировать свои поездки. Транспорт
979
В центре внимания
В день проведения футбольного матча в Самаре будет работать дополнительный транспорт
10 ноября 2023  12:53
В день проведения футбольного матча в Самаре будет работать дополнительный транспорт
96
Многофункциональные туристические комплексы появятся в Жигулевске и Ставропольском районе Самарской области
10 ноября 2023  12:01
Многофункциональные туристические комплексы появятся в Жигулевске и Ставропольском районе Самарской области
156
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником сотрудников ОВД региона
10 ноября 2023  09:54
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником сотрудников ОВД региона
153
 Дмитрий Азаров 9 ноября выступил на пленарном заседании форума сотрудничества России и Казахстана.
9 ноября 2023  16:02
Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, как будет развиваться сотрудничество Самарской области и Казахстана
512
Дмитрий Азаров назначил министра молодежной политики Самарской области
9 ноября 2023  11:53
Дмитрий Азаров назначил министра молодежной политики Самарской области
370
Весь список