Два муниципалитета Самарской области закупят автобусы

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Администрации двух муниципалитетов ищут подрядчиков для поставки нового транспорта. Контракты опубликовали на сайте госзакупок.

В Сызрани купят 30 газовых автобусов с механической коробкой передач на 20-25 посадочных мест и вместимостью до 59 человек. Транспорт должен быть оборудован системой отопления, кнопками связи с водителем и площадкой для размещения маломобильных граждан. Начальная цена контракта составляет 268,2 млн рублей.



В Кошкинском районе требуется только три дизельных автобуса на 15-20 сидячих мест и общей вместимостью на 22 и более человек. В транспорте необходимо настроить антиблокировочную систему, аварийное открывание двери, жидкостный подогревать и отопление. Стоимость контракта 11,92 млн рублей.



Прием заявок на участие в аукционах продлится до 17 ноября, подрядчиков выберут 21-го числа, пишет Сова.



Также в Новокуйбышевске обновят автопарк общественного транспорта за 237 млн рублей. Городу требуется 15 новых машин.