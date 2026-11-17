«Карта жителя Самарской области» (КЖ СО) — не просто проездной, а несколько карт в одной: банковская карта «Мир» с бесплатным обслуживанием, транспортное приложение, аналог полиса ОМС и единая скидочная карта. Проект запущен правительством региона в 2021 году, к маю 2026-го выпущена уже 300-тысячная карта. Социальные карты старого образца в регионе окончательно выведены из оборота с 1 января 2024 года — их заменили именно картами жителя.

Что умеет карта

Проезд в общественном транспорте — наземный транспорт и метро Самарской области, по обычным тарифам или льготным, в зависимости от записанной транспортной серии.

— наземный транспорт и метро Самарской области, по обычным тарифам или льготным, в зависимости от записанной транспортной серии. Банковская карта «Мир» — полноценная дебетовая карта: на неё можно получать зарплату, пенсию, пособия; выпуск и обслуживание бесплатны у всех банков-партнёров.

— полноценная дебетовая карта: на неё можно получать зарплату, пенсию, пособия; выпуск и обслуживание бесплатны у всех банков-партнёров. Кешбэк от платёжной системы «Мир» — после регистрации на портале «Привет, Мир!».

— после регистрации на портале «Привет, Мир!». Скидки у 200+ партнёров — супермаркеты, аптеки, кафе, кинотеатры, парки аттракционов; полный перечень — на портале card.samregion.ru.

— супермаркеты, аптеки, кафе, кинотеатры, парки аттракционов; полный перечень — на портале card.samregion.ru. Аналог полиса ОМС — номер полиса и фото держателя нанесены на карту, предъявлять её можно в медицинских учреждениях.

— номер полиса и фото держателя нанесены на карту, предъявлять её можно в медицинских учреждениях. Ключ от домофона — сервис действует в Самаре и Тольятти.

— сервис действует в Самаре и Тольятти. Получение социальных выплат и цифровое удостоверение многодетной семьи — в личном кабинете портала.

и цифровое удостоверение многодетной семьи — в личном кабинете портала. Билеты на мероприятия без сервисного сбора.

Как оформить: документы и каналы

Нужно: паспорт РФ, СНИЛС, полис ОМС. Требования: гражданство РФ, возраст от 14 лет (у ВТБ — от 6 лет), регистрация или проживание в Самарской области.

Кто выпускает: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и банк «Солидарность».

Канал Куда обращаться Онлайн-заявка Портал card.samregion.ru: кнопка «Получить» → авторизация через Госуслуги → заполнение формы. Онлайн доступно для ВТБ и Газпромбанка МФЦ Заявление на карту ВТБ или Газпромбанка Отделение банка Любой из четырёх банков-партнёров; студенческую и школьную серии — только в офисах банка «Солидарность»

Срок изготовления — до 14 календарных дней с даты приёма заявления; обслуживание бесплатное.

Транспортные серии: какую выбрать

Транспортное приложение активируется автоматически при получении карты. Серии:

Серия Что даёт Где оформить Единая (кошельковая) Оплата каждой поездки с баланса Банки-партнёры, портал Безлимитная Проездной на месяц без ограничения поездок Банки-партнёры, портал Социальная Абонемент на месяц — 90 поездок Банки-партнёры, портал Студенческая Безлимит на месяц, пакеты на 40 или 20 поездок, кошелёк Только офисы банка «Солидарность» Школьная Льготный проезд для школьников Только офисы банка «Солидарность»

Важно: льготные серии (социальная, студенческая, школьная) записываются на карту только после подтверждения права на льготу — для студенческой это тот самый студенческий билет или справка из вуза/колледжа, о которых мы писали выше. Если социальной карты раньше не было — сначала подтвердите льготу в соцзащите, потом подавайте заявку.

Есть и удобный проактивный сервис: при достижении предпенсионного возраста серия меняется автоматически, без визита в офисы — уведомление придёт в личный кабинет портала.

Как пополнять и оплачивать

Пополнение транспортного приложения — всегда по номеру транспортной карты с обратной стороны карты (9 цифр у нового образца), а не по банковскому номеру — это частая ошибка, из-за которой деньги «не приходят». Способы: Сбербанк Онлайн (раздел «Платежи» → «Транспортные карты»), кассы метро, отделения Почты России, офисы оператора ОТК, терминалы, мобильное приложение и сайт ОТК.

Оплата в транспорте: приложите карту к валидатору у входа или к терминалу кондуктора. Если транспортное приложение не активировано или на нём ноль — приложите карту повторно, оплата пройдёт по банковскому приложению.

Бонус — скидка 10 рублей на проезд: с 1 сентября по 31 декабря 2026 года действует акция ОТК и платёжной системы «Мир» — поездка за 27 рублей вместо 37 при оплате картой «Мир», загруженной в смартфон (Mir Pay и аналоги). Карта жителя тоже участвует — её можно добавить в телефон как обычную банковскую карту. Скидка не действует по пластиковым картам «Мир» и по льготным картам (школьной и студенческой).

Полезные сервисы

Портал card.samregion.ru — личный кабинет: баланс транспортного приложения, история поездок, смена серии, программа лояльности.

— личный кабинет: баланс транспортного приложения, история поездок, смена серии, программа лояльности. Чат-бот в MAX — статус выпуска карты, баланс и серия транспортного приложения, QR-код для идентификации.

— статус выпуска карты, баланс и серия транспортного приложения, QR-код для идентификации. Горячая линия проекта: 8 (846) 200-01-27.

8 (846) 200-01-27. Срок действия карты продлён до 7 лет. Чтобы «оживить» транспортное приложение после этого срока, достаточно пополнить его в отделении почты, кассе метро или офисе ОТК — дальше пополнение через терминалы станет доступно снова.

Частые вопросы

«Карта жителя — это банковская карта? У меня уже есть обычная.» Да, это полноценная дебетовая карта «Мир», но с бесплатным обслуживанием и транспортным приложением. Можно, наоборот, «прикрепить» к проекту уже выпущенную карту Сбера — через мобильное приложение банка.

«Мне нужно платить студенческий тариф — карту жителя оформлять обязательно?» Не обязательно, но удобно: студенческая транспортная серия записывается на карту жителя, и вся информация о поездках видна в личном кабинете портала. Альтернатива — отдельная студенческая карта ОТК.

«Потерял карту. Что делать?» Заблокируйте банковское приложение через приложение банка (как любую банковскую карту), затем закажите перевыпуск в банке-партнёре или на портале. Транспортное приложение блокируется вместе с картой — баланс при перевыпуске сохраняется за картой жителя (уточните по горячей линии 8 (846) 200-01-27).

«Подходит ли карта жителя для оплаты в других регионах?» Банковское приложение — да, это обычная карта «Мир», принимаемая по всей России. Транспортное приложение работает только в Самарской области.

Полезные ссылки

Госуслуги-навигатор: учётная запись, восстановление доступа, доверенность на родственника (авторизация через портал при онлайн-заявке)

Льготы для пенсионеров и семей без статуса: что положено «просто так» — по возрасту и по доходу (социальная серия — 90 поездок для льготных категорий)

Терапевты Самары: как найти «своего», куда записаться и справочник всех взрослых поликлиник города (карта как аналог полиса ОМС)