В губернии убрано 53% от общей площади посевов зерновых и зернобобовых культур

141

Уборочная кампания 2025 года в Самарской области достигла ключевых показателей: намолочено более 2 миллионов тонн зерна при средней урожайности 31,8 центнера с гектара. Убрано 53% от общей площади посевов зерновых и зернобобовых культур.

Валовой сбор зерна превысил показатели прошлого года на аналогичную дату.

Наблюдается положительная динамика за последние три года: урожайность растет. Это результат системной работы — от своевременного внесения удобрений и использования высокопродуктивных сортов до модернизации технического парка и безусловно труд аграриев.

Впереди — завершение уборки пшеницы и ячменя, переход к уборке поздних зерновых. Особое внимание уделяется сохранению качества зерна и его своевременной транспортировке на элеваторы и склады, сообщает пресс-служба минсельхоза Самарской области.