«Жигулевская долина» развивает сотрудничество с АВТОВАЗом

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В четверг, 17 февраля, в технопарке «Жигулевская долина» (г. Тольятти) побывала делегация представителей АО «АВТОВАЗ» во главе с президентом Николя Мором. Целью встречи стало знакомство с инновационными проектами резидентов «Жигулевской долины» и обсуждение дальнейшего сотрудничества автопроизводителем и технопарком.

В Самарской области создаются все условия для развития инновационного предпринимательства. Стратегия лидерства, обозначенная губернатором Дмитрием Азаровым совместно с жителями региона, – в поддержке инициативных людей, развивающих свои, в том числе, высокотехнологичные проекты.

В ходе визита состоялись презентации проектов и решений резидентов технопарка по направлениям автомобильной промышленности и инфраструктуры завода.

Главе АВТОВАЗа презентовали возможности региональной экосистемы инноватики, а также предложили ряд возможных направлений для совместной работы, в том числе отбор, подготовка и совместное финансирование перспективных инновационных проектов региона; валидация регионального центра инжиниринга по необходимым стандартам для возможности его участия в цепочках проверки продукции поставщиков завода, а также участие в программе фонда «Сколково».

«Мы создаем для инноваторов Самарской области максимум возможностей, помогаем разработчикам заявить о своей идее крупным индустриальным партнерам, а промышленным предприятиям, в свою очередь – внедрить передовые, апробированные технологические решения в свои технологические цепочки. Наладить диалог инноваторов и потенциальных заказчиков также помогают конкурсные отборы и акселераторы, которые мы проводим в партнерстве с корпорациями, такими как «РЖД» и «ДАЛИМО». Площадками для эффективного взаимодействия инноваторов также являются «Точки кипения», которые сегодня создаются на базе вузов и предприятий региона. Плодотворное сотрудничество технопарка «Жигулевская долина» с «АВТОВАЗом» – это отличный шанс для высокотехнологичных стартапов предложить свои решения для автомобильной промышленности и внедрить их на мощностях завода. Уверен, что наше взаимодействие с заводом будет только развиваться и будет взаимовыгодным», – отмечает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В ходе встречи особое внимание было уделено Региональному центру инжиниринга, работающему в периметре технопарка, и входящему в число лучших инжиниринговых центров России по поддержке малого и среднего предпринимательства. Ежегодно услугами РЦИ пользуются более 170 контрагентов. Среди услуг РЦИ для автомобильной промышленности: проектирование технологической оснастки; контроль качества изготавливаемых изделий; прототипирование и реверс-инжиниринг; развитие поставщиков крупных заказчиков.

«С момента моего последнего визита сегодня я увидел много положительных изменений, много новых возможностей для дальнейшей кооперации, в том числе с участием «Сколково». И мы будем дальше прорабатывать эти возможности. Я уверен, что у нас найдутся совместные перспективные проекты вместе с «Жигулевской долиной», – отметил по итогам встречи Николя Мор.

«Взаимодействие с индустриальными партнерами – одна из целевых задач оператора экосистемы инноваций Самарской области – ГАУ «ЦИК СО». Технопарк в данном случае выступает своеобразным мостиком возможностей для резидентов. В 2021 году более 50 стартапов получили доступ к инновационным запросам индустриальных партнеров. Наша цель – максимально продвинуть инновационные компании региона в производственные цепочки успешных компаний, в том числе и международного уровня. Встреча, которая состоялась сегодня, была долгожданной. У АВТОВАЗа своя большая экосистема, и мы уверены, что наши предложения, озвученные сегодня, были не только услышаны, но и станут важным шагом в выстраивании дальнейшего тесного взаимодействия и налаживания горизонтальных связей с предприятием», – подчеркнул руководитель управляющей компании технопарка Александр Сергиенко.