Выпуск Lada Largus на время прекратят

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Автоконцерн «АвтоВАЗ» до второго квартала следующего года приостановит производство семейства Lada Largus. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-служба компании.

За это время концерн планирует перенести выпуск автомобилей с производственной площадки в Тольятти в Ижевск. Конвейерная линия № 1 на заводе в Тольятти будет специализироваться на выпуске автомобилей на одной платформе, отметили в «АвтоВАЗе».

Необходимость паузы с выпуском машин и переезда на другой завод концерн объяснил желанием максимально загрузить все три конвейерные линии предприятия в Тольятти в ближайшие годы. На них будут производить новые автомобили — Lada Iskra, Lada Aura и новый кроссовер на платформе Vesta.

«АвтоВАЗ» также планирует завершить выпуск партии из 635 автомобилей модели Largus в августе и партию электромобилей Lada e-Largus в Ижевске до конца 2023 года, добавила пресс-служба.

В конце июля президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что компания готова возобновить производство Lada Largus в августе — на месяц раньше озвученных прежде сроков. Серийное производство исходной модели Largus началось в апреле 2012 года и спустя семь лет было завершено. В ноябре 2022 года завод анонсировал его возобновление, пишет Лента.