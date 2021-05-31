Я нашел ошибку
Главные новости:
Школьники успешно запустили в стратосферу и вернули на Землю исследовательский спутник. 
В стратосферу запущен исследовательский спутник, созданный самарскими школьниками
Для повышения безопасности необходимо продолжить укомплектовывать общественный транспорт системами видеонаблюдения.
В Самаре обсудили вопросы обеспечения  безопасности дорожного движения
Рейсы из Самары будут выполняться по четвергам.
S7 Airlines: открыта продажа  авиабилетов на прямые рейсы из Самары на Кипр
Экстренные службы, участвующие в тактико-специальном учении, с поставленными задачами справились.
В Новокуйбышевске состоялось тактико-специальное учение по ликвидации последствия условного ДТП
Где в регионе работают прививочные кабинеты.
Жителей Самарской области приглашают пройти вакцинацию от коронавируса
Он так хотел завладеть цепочкой, что разгрыз заклеенный замок.
Обнимал и целовал: в Сызрани парень похитил у девушки дорогую цепочку необычным способом
31 мая был объявлен Всемирной организацией здравоохранения днем отказа от курения.
В «ОДК-Кузнецов» прошла акция «День без табака»
Член Экспертного совета партии «Единая Россия», политолог Дмитрий Орлов высоко оценил уровень проведения предварительного голосование в Самарской области.
Дмитрий Орлов: Предварительное голосование в Самарской области прошло очень успешно
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.59
0.13
EUR 89.67
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
1 июня в САТОБ откроется выставка победителей конкурса рисунков «Я рисую театр»
В «ОДК-Кузнецов» прошла акция «День без табака»
Вечер памяти Нины Шацкой пройдет в Тольятти
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

В «ОДК-Кузнецов» прошла акция «День без табака»

31 мая 2021 14:27
103
31 мая был объявлен Всемирной организацией здравоохранения днем отказа от курения.

31 мая на самарском предприятии объединенной двигателестроительной корпорации ГК Ростех «ОДК-Кузнецов» прошла акция «День без табака». Основным посылом организаторов стал призыв к здоровому образу жизни как важному фактору борьбы с пандемией.  

Утром, когда свыше 10 тысяч сотрудников предприятия идут на работу, их встретили волонтеры совета молодежи. С 6:30 до 8:30 сотрудники могли поменять сигареты на памятные подарки от «ОДК-Кузнецов» и Союзмаша, также всем желающим специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели тестирование: проверили состояние лёгких и уровень содержания кислорода в крови.

«Мировой опыт борьбы с пандемией показал, что важнейшим фактором профилактики заболеваний, в том числе и Covid-19, является, наряду с вакцинацией, здоровый образ жизни, - отмечает  заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности Евгений Гришин. - На предприятии уже действует приказ, регламентирующий места для курения, количество которых значительно сократилось, и наши активисты совета молодежи сегодняшней акцией поддерживают администрацию в борьбе с курением».

«Конечно, приятно получить за сигареты фирменную кружку или блокнот, но суть акции, конечно в том, чтобы люди в очередной раз задумались о своем здоровье, - рассказывает мастер комплекса механической обработки Тимур Штрейфель.- События последнего года показали, как мы уязвимы, тем более, что мы живем в промышленном мегаполисе. Тестирование состояния легких, которое сегодня нам провели медработники, многим показало, что время перекуров лучше заменить на чашку чая из подаренной в день отказа от табака кружки».   

 

Фото:  пресс-служба «ОДК-Кузнецов»

 

Теги: Мероприятия ОДК-Кузнецов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вечер памяти Нины Шацкой пройдет в Тольятти
31 мая 2021, 13:27
Вечер памяти Нины Шацкой пройдет в Тольятти
Состоится премьера литературно-музыкальной композиции «Нина Шацкая» из цикла программ «Эпоха Таганки». Культура
117
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты Союз-2.1б»
30 мая 2021, 10:33
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б»
Запуск состоялся с космодрома Восточный 27 мая в 20:38 по московскому времени. В стране
398
Утром в субботу на набережной собрались больше 400 человек. Однозначно, мероприятие удалось.
29 мая 2021, 18:50
В Самаре названы победители турнира среди родительских школьных команд «Высший класс!»
Утром в субботу на набережной собрались больше 400 человек. Однозначно, мероприятие удалось. Общество
905
В центре внимания
В Самаре предложили сделать полосы для общественного транспорта на Московском шоссе
31 мая 2021  14:03
В Самаре предложили сделать полосы для общественного транспорта на Московском шоссе
Транспорт
140
В Самарской области заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля
31 мая 2021  13:59
В Самарской области заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля
Транспорт
118
В Самаре появятся новые троллейбусы
31 мая 2021  11:54
В Самаре появятся новые троллейбусы
Транспорт
297
временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой. 
30 мая 2021  11:21
В Самаре временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой
Транспорт
1266
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
30 мая 2021  11:07
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
Транспорт
720
Весь список