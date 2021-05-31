В «ОДК-Кузнецов» прошла акция «День без табака»

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31 мая на самарском предприятии объединенной двигателестроительной корпорации ГК Ростех «ОДК-Кузнецов» прошла акция «День без табака». Основным посылом организаторов стал призыв к здоровому образу жизни как важному фактору борьбы с пандемией.

Утром, когда свыше 10 тысяч сотрудников предприятия идут на работу, их встретили волонтеры совета молодежи. С 6:30 до 8:30 сотрудники могли поменять сигареты на памятные подарки от «ОДК-Кузнецов» и Союзмаша, также всем желающим специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели тестирование: проверили состояние лёгких и уровень содержания кислорода в крови.

«Мировой опыт борьбы с пандемией показал, что важнейшим фактором профилактики заболеваний, в том числе и Covid-19, является, наряду с вакцинацией, здоровый образ жизни, - отмечает заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности Евгений Гришин. - На предприятии уже действует приказ, регламентирующий места для курения, количество которых значительно сократилось, и наши активисты совета молодежи сегодняшней акцией поддерживают администрацию в борьбе с курением».

«Конечно, приятно получить за сигареты фирменную кружку или блокнот, но суть акции, конечно в том, чтобы люди в очередной раз задумались о своем здоровье, - рассказывает мастер комплекса механической обработки Тимур Штрейфель.- События последнего года показали, как мы уязвимы, тем более, что мы живем в промышленном мегаполисе. Тестирование состояния легких, которое сегодня нам провели медработники, многим показало, что время перекуров лучше заменить на чашку чая из подаренной в день отказа от табака кружки».

Фото: пресс-служба «ОДК-Кузнецов»