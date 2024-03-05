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Сотрудники ОДК-Кузнецов представили авторскую программу обучения школьников 3D-моделированию

5 марта 2024 15:55
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Конструкторы представили авторскую методику преподавания 3D-моделирования в старших классах – профориентационный проект «КОМПАС для школьников».

Молодые специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации Госкопорации Ростех внедрили принципиально новый подход к формированию у подростков интереса к двигателестроению. Конструкторы представили авторскую методику преподавания 3D-моделирования в старших классах – профориентационный проект «КОМПАС для школьников».

В ходе семинара-практикума на базе компании АСКОН конструкторы самарского предприятия ОДК-Кузнецов Иван Яшков и Иван Сергеев поделились своим опытом с разработчиками конструкторского программного обеспечения, а также специалистами различных отраслей промышленности.

«КОМПАС для школьников» - это совместный проект ОДК-Кузнецов и компании АСКОН. В его основе образовательный профориентационнный курс, разработанный молодыми конструкторами ОДК-Кузнецов Иваном Яшковым и Иваном Сергеевым. На занятиях школьники овладевают основными инструментами работы в системе проектирования «КОМПАС», знакомятся с принципами трехмерного моделирования, учатся разрабатывать, редактировать 3D-модели, осваивают 3D-печать и основные приемы сборки отдельных объектов. Программа предполагает еженедельные занятия и включена в учебный процесс. Курс рассчитан на один учебный год. В ходе моделирования с помощью отечественных программных продуктов у ребят развивается пространственное мышление и понимание основ конструкторского проектирования. Полученные навыки помогают вызвать интерес к профессии инженера в одной из самых сложных, но перспективных отраслей промышленности – в двигателестроении.   

«Замечательную идею – вовлечь старшеклассников в инженерное творчество – лучше всего удалось реализовать нашим начинающим конструкторам. Они не только горят профессией, любят ее, но и смогли найти ключ к умам школьников. Иван Яшков и Иван Сергеев всего на несколько лет старше своих учеников и говорят с ними на одном языке, а их курс интересен, потому что наши конструкторы совмещают обучение в Самарском университете с практической деятельностью в ОДК-Кузнецов – у нас такая форма возможна и приветствуется. Сегодня, когда проект охватывает 500 учащихся из 18 школ опорных школ ОДК-Кузнецов в Самаре, увеличилась и команда – занятия ведут 23 «кузнецовца». Специалисты предприятия преподают то, что делают сами и делают это с азартом. Одновременно на занятиях школьники знакомятся с профессиями на производстве, с проектами целевого обучения «Крылья Ростеха» (Самарский университет) и «Инженерный старт» (Самарский политех), где можно начать карьеру в ОДК-Кузнецов с 1 курса», - поделился управляющий директор предприятия Алексей Соболев.

В Самаре пилотная версия профориентационного проекта «КОМПАС для школьников» по 3D-моделированию была запущена в 2022 году в «Лаборатории ОДК-Кузнецов» в школе №26. Это одна из 18 опорных школ самарского двигателестроительного предприятия. Сегодня «КОМПАС для школьников» преподается в опорных школах ОДК-Кузнецов в Самаре, а в перспективе к проекту присоединятся школы Тольятти и Сызрани. По мере роста интереса к курсу Иван Яшков и Иван Сергеев создали единую образовательную платформу «КОМПАСа для школьников». Здесь в формате 24/7 доступны учебный план для каждого класса (программа имеет варианты для разного возраста учащихся), методические материалы, авторские видео-лекции, задания для классной и домашней работы, материалы для самостоятельного обучения. Это позволило систематизировать накопленные наработки и создать основу для дальнейшего обучения новых преподавателей, сообщает пресс-служба ПАО «ОДК-Кузнецов».

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ОДК-Кузнецов»

Теги: Мероприятия ОДК-Кузнецов Самара

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