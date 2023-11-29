ОДК-Кузнецов стал финалистом «Межрегиональной Квиз-Лиги. Самара»

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Самарское предприятие ОДК-Кузнецов (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) одержало победу во втором этапе первого сезона «Межрегиональной Квиз-Лиги. Самара». Организатором мероприятия выступил Молодежный совет при представительстве Самарской области.

Сезон Квиз-Лиги был посвящен истории Самарской губернии от истоков до современности. Игра прошла в «Точке кипения Hi-Tech» предприятия ОДК-Кузнецов. Ведущим квиза стал руководитель Ассоциации региональной молодежи Василий Елагин.

В викторине приняли участие коллективы Ассоциации региональной молодежи, студенты проектов целевого обучения «Крылья Ростеха» и «Инженерный старт». Также в число участников вошли четыре команды от самарского двигателестроительного предприятия.

«В ОДК-Кузнецов активно развивается молодежное движение. Молодежь – это мощная движущая сила предприятия, у которой много креативных идей. Это неисчерпаемый источник для прорывных решений. Участие в таких мероприятиях как «Межрегиональная Квиз-Лига. Самара» позволяет им проявить себя и показать свои возможности», – сказала директор по персоналу ОДК-Кузнецов Ирина Денисова.

По итогам интеллектуальной игры золото и бронза достались командам предприятия. Второе место заняли студенты проекта ОДК-Кузнецов и Самарского университета «Крылья Ростеха».

Победители второго этапа «Межрегиональной Квиз-Лиги. Самара» проверят свои знания в финале: третий этап игры состоится в декабре и будет посвящен Конституции Российской Федерации, сообщает пресс-служба ПАО «ОДК-Кузнецов».

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ОДК-Кузнецов»