В ОДК-Кузнецов представлена программа «Изобретательская инициатива-2024»

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Проект «Изобретательская инициатива-2024» и федеральные законопроекты, направленные на развитие изобретательства, рационализаторства и инженерного творчества обсудили эксперты, представители ПАО «ОДК-Кузнецов», депутаты Самарской Губернской Думы на круглом столе в «Точке кипения High-Tech» ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех»).

«Мы сегодня только возрождаем движение рационализаторства, но несмотря на это добились вдохновляющих результатов пилотного проекта. Наша молодежь, а в ОКБ, например, это около 50%, сейчас выдает большой объем патентоспособных результатов. Однако, в отличие от старшего поколения, воспитанного в системе регистрации изобретательских материалов, они не владеют необходимыми инструментами. Мы должны устранить этот поколенческий разрыв. Сегодняшнее мероприятие несомненно даст толчок к дальнейшему развитию рационализаторской деятельности в ОДК-Кузнецов и в самарском регионе. Приятно, что наша «Точка кипения» собирает экспертов по самым важным вопросам развития промышленности. Мы готовы учить и учиться», - обратился к участникам круглого стола генеральный конструктор ОДК-Кузнецов Павел Чупин.

Центром рационализаторства на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации уже два года является «Точка кипения High-Tech» ОДК-Кузнецов. Завод стал первым предприятием в Объединенной двигателестроительной корпорации и в Самарской области, получившим право создания «Точки кипения Hi-Tech». Здесь с 2022 года реализуется проект организационных изменений «Трансформация рационализаторской деятельности» по развитию рационализаторства и вовлечению сотрудников в процесс научно-технического творчества, направленного на улучшение показателей производства. За признание и реализацию предложений по улучшениям их разработчики получают поощрительные выплаты, а также авторское вознаграждение в зависимости от экономического эффекта за первый, второй и третий годы реализации рацпредложения.

«В 2023 году в 4 пилотных производственных подразделениях организована деятельность экспертных цеховых комитетов, уполномоченных по рационализаторской деятельности, отбираются рацпредложения, рационализаторам оказывается методическая помощь. При наличии экономического эффекта производится выплата авторского вознаграждения. Итоги работы вселяют уверенность: в течение 2023 года от 4 цехов поступило 330 заявок – рацпредложений и предложений по улучшениям, экспертами было отобрано 164 заявки, их них 113 признаны рационализаторскими предложениями. 30 предложений внедрено, 7 из них - с экономическим эффектом на общую сумму более 11 млн. руб. Работникам важна своевременная поддержка, предложения не должны рассматриваться неделями, мы должны выйти на принцип работы «ответ на заявку в течение 7 дней», - заявила директор по развитию ОДК-Кузнецов Марина Кустова.

В корпоративном центре «Точка кипения Hi-Tech» созданы все условия для рационализаторской деятельности: помещения оснащены техникой и высокоскоростным интернетом, размещены интерактивная экспо-зона, мастерские, проектные и инженерные лаборатории. Центр доступен работникам предприятия, а также всем заинтересованным в рационализаторской работе – студентам, сотрудникам организаций-партнеров. Итогом работы проекта «Трансформация рационализаторской деятельности» станут технические и организационные новации, разработанные на основе идей и предложений работников.

Также в рамках круглого стола генеральным директором ВОИР Антоном Ищенко был представлен проект «Изобретательская инициатива-2024», проведено его обсуждение по основным направлениям деятельности с участием изобретателей и рационализаторов ОДК-Кузнецов.

Фото предоставлено пресс-службой ОДК-Кузнецов