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Николя Мор вступил в должность Президента АВТОВАЗа

1 июня 2021 13:05
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Николя Мор вступил в должность Президента АВТОВАЗа

Совет Директоров АО «АВТОВАЗ» утвердил решение о назначении Николя Мора (Nicolas Maure) на пост Президента АО «АВТОВАЗ» с 1 июня 2021 года, когда истечет срок полномочий в этой должности Ива Каракатзаниса. Николя Мор также сохранит позицию Генерального Директора по операциям Groupe Renault в России и СНГ, которую он займет с 1 мая 2021 года.

Новое место работы и должность Ива Каракатзаниса, занимающего пост Президента АВТОВАЗа с 1 июня 2018 года, будут объявлены дополнительно.

«Я приветствую возвращение господина Мора на АВТОВАЗ, - заявил Ив Каракатзанис: Я уверен, что его личный опыт и ранее полученные знания о компании и российском рынке помогут АВТОВАЗу преодолеть любые препятствия. Я хочу лично поблагодарить всю команду АВТОВАЗа за плодотворные 3 года, которые мы провели вместе, и пожелать каждому сотруднику личных побед и успехов».

«Сегодня АВТОВАЗ находится на уверенном пути позитивных изменений. Вместе с командой Компании я буду использовать весь свой опыт для дальнейшей трансформации АВТОВАЗа в эффективного автопроизводителя мирового класса», - заявил Николя Мор. «От имени Совета Директоров АВТОВАЗа я хотел бы выразить господину Каракатзанису свою искреннюю благодарность за его большие достижения в течение последних трех лет, в том числе в период пандемии COVID-19. Коммерческие и финансовые показатели Компании продолжали значительно улучшаться в течение этих лет», - отметил г-н Мор.

Николя Мор окончил Центральную школу Парижа (École Centrale de Paris) в 1983 году и получил степень MBA в INSEAD (1985), Франция. Он присоединился к Renault в 2000 году в качестве директора по закупкам подразделения запчастей и аксессуаров, после карьеры в Valeo и Faurecia. Затем он стал директором Плана качества Renault в марте 2003 года и генеральным менеджером подразделения автоматических трансмиссий в сентябре 2004 года. В сентябре 2006 года Николя Мор был назначен директором завода силовых агрегатов Dacia в Румынии. В августе 2008 года он стал вице-президентом по силовым агрегатам в закупочной организации Renault-Nissan, а в марте 2013 года был назначен вице-президентом по производственным показателям Группы. В январе 2014 года Николя Мор был назначен управляющим директором Groupe Renault в Румынии и генеральным директором Automobile Dacia.

В апреле 2016 года Николя Мор стал президентом и генеральным директором АВТОВАЗа, проработав до мая 2018 года. Затем он стал председателем Совета директоров АО «АВТОВАЗ» в июне 2019 года. 1 января 2018 года он назначен старшим вице-президентом Groupe Renault и руководителем региона Евразия.

В сентябре 2020 года Николя Мор стал Исполнительным вице-президентом Groupe Renault по преобразованиям. В мае 2021 года он займет должность Генерального директора по операциям Groupe Renault в России и СНГ.

Теги: Автоваз В центре внимания Николя мор Президент

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