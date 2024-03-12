Я нашел ошибку
Главные новости:
Также команды Самарской области стали победителями и призерами первенства ПФО в различных возрастных группах.
Команда из Самарской области стала победителем чемпионата ПФО по фитнес-аэробике в дисциплине аэробика (5 человек)
Песков: за безопасность российских регионов отвечает Минобороны РФ
Песков: за безопасность российских регионов отвечает Минобороны РФ
В Самаре на проезжей части Заводского шоссе провалился асфальт
В Самаре на проезжей части Заводского шоссе провалился асфальт
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
В Тольятти директор задолжал работнику 77 тыс. рублей
В Тольятти директор задолжал работнику 77 тыс. рублей
Самарцев предупреждают о магнитных бурях в конце марта
Самарцев предупреждают о магнитных бурях в конце марта
В Сызрани сотрудники МЧС оттачивали свое мастерство на соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП
В Сызрани сотрудники МЧС оттачивали свое мастерство на соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.63
-0.12
EUR 99.13
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре
СОУНБ приглашает посетить новый цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»
В Правительстве региона обсудили планы по строительству школ и развитию туристической инфраструктуры
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль

12 марта 2024 13:30
110
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль

Во вторник, 12 марта, в Тольятти с первой линии главного конвейера АВТОВАЗа сошел 31-миллионный автомобиль – седан LADA Vesta в новой модификации с автоматической трансмиссией. В торжественной церемонии, посвященной выпуску юбилейного автомобиля Волжского автозавода, приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул: сегодняшнее событие особо значимо не только для завода, но и для страны. «Все мы знаем, с какими беспрецедентными по своему масштабу несправедливыми санкциями столкнулась Россия. Они направлены не просто против нашей экономики, предприятий, они направлены против трудовых коллективов, а значит, против каждого из нас. И конечно, наш флагман автопроизводства, наш АВТОВАЗ в первую очередь испытал их на себе. И тем важнее эта победа, настоящая победа. Мы преодолели все сложности, которые нам создают недруги, доказали, что славный коллектив АВТОВАЗа не только является хранителем трудовых традиций, но движется вперед», - сказал глава региона.

Как отметил губернатор, на предприятии внедряются новые технологии, руководители многих крупных предприятий приезжают перенимать опыт у коллектива АВТОВАЗа. «И конечно, эта победа была бы невозможна без поддержки Президента страны Владимира Владимировича Путина, который уделяет пристальное внимание развитию автопрома и в первую очередь поддержке АВТОВАЗа. Без специальных решений, принятых Президентом страны, сегодняшняя победа не была бы возможна, как не была бы она возможна без ударного труда всего многотысячного коллектива АВТОВАЗа», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

«Сегодняшнее событие – яркий показатель стабильности производства, которую трудовому коллективу АВТОВАЗа удается поддерживать год от года, несмотря на все вызовы, которые встают на пути. АВТОВАЗ продолжает планомерно наращивать объёмы выпуска доступных легковых автомобилей для насыщения внутреннего рынка, расширять свой модельный ряд и успешно решать задачи, поставленные Стратегией развития автопрома. Поздравляю коллектив и руководство АВТОВАЗа, а также смежных предприятий с достижением нового рекорда!» – отметил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов.

С юбилейным выпуском автомобиля поздравил коллектив завода президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов. «Сегодня команда АВТОВАЗа насчитывает почти 45 тысяч человек, которые работают здесь, в Тольятти, Ижевске, Санкт-Петербурге, Москве, во всех регионах нашей страны, где у нас есть дилерские центры. А большая семья АВТОВАЗа с учетом более чем полутора тысяч наших поставщиков насчитывает уже около полумиллиона человек, всех, кто трудится на благо нашей страны, на развитие нашего автопрома», - обратился он.

Руководитель предприятия подчеркнул, что выпуск миллионного автомобиля – это традиционный праздник для коллектива АВТОВАЗа. Он выразил благодарность за поддержку автозавода руководству страны, Министерству промышленности и торговли РФ, руководству региона. По словам Максима Соколова, такая поддержка позволила в беспрецедентных условиях за кратчайший период не только восстановить, нарастить производство, но и дать стране новые современные востребованные продукты.

«Большое спасибо нашему отраслевому министерству и лично председателю совета директоров Денису Валентиновичу Мантурову. И конечно же, родному региону, Дмитрий Игоревич, вам, главе Самарской области, которая подставила плечо в самый непростой период жизни коллектива АВТОВАЗа. Благодаря такой поддержке мы добились не просто впечатляющего результата, мы добились настоящей победы», - обратился он.

31 миллион автомобилей, собранных на Волжском автозаводе с 1970 года, выполнил задачу, поставленную при создании предприятия: обеспечить массовую автомобилизацию страны и дать импульс к развитию отрасли. Сегодня автомобили LADA составляют треть российского автопарка: в стране эксплуатируется почти 14 миллионов машин, сошедших с конвейеров АВТОВАЗа. Задача обеспечивать россиян надежным и доступным транспортом остается актуальной и сегодня. Именно поэтому производство работает достаточно интенсивно, и юбилейная LADA Vesta Cross стала одной из 1500 выпущенных 12 марта машин.

На юбилейных автомобилях LADA традиционный девиз: «Принимай, Родина, миллионный автомобиль!» Неслучайно юбилейной машиной стала LADA Vesta с автоматической трансмиссией. В кратчайшие для современного автопрома сроки, в рамках выполнения поручений Президента страны Владимира Путина о скорейшем достижении технологического суверенитета отрасли, команда АВТОВАЗа сумела вернуть эту востребованную опцию, заместив поставки из недружественных стран.

LADA Vesta с новой автоматической трансмиссией обладает достойными характеристиками и сохраняет все свои преимущества, в том числе экономичность и адаптацию к российским климатическим и дорожным условиям. При этом значительно повышен комфорт автомобиля, а по сравнению с предыдущими версиями автоматических трансмиссий, новый силовой агрегат обеспечивает более высокую динамику.

На предприятии приняли решение не ставить юбилейный автомобиль в музей - 31-миллионный автомобиль отправится в один из дилерских центров LADA.

Фото Правительства Самарской области.

Теги: Автоваз В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Губернатор Дмитрий Азаров и президент АВТОВАЗа Максим Соколов в рамках ПМЭФ подписали соглашении о сотрудничестве
15 июня 2023, 13:49
Губернатор Дмитрий Азаров и президент АВТОВАЗа Максим Соколов в рамках ПМЭФ подписали соглашении о сотрудничестве
Национальный партнер ПМЭФ: самарские машины покоряют северную столицу. Экономика
2596
28 марта 2023, 17:53
Lada Vesta и новые Largus: Владимир Путин и Дмитрий Азаров обсудили производственную программу автозавода
Работа АВТОВАЗа и одного из крупнейших трудовых коллективов всегда находится в фокусе внимания Главы государства. Политика
2509
Несмотря на новые вызовы, с которыми предприятие столкнулось в прошлом году, АВТОВАЗ активно инвестирует в развитие собственного технологичного производства.
03 марта 2023, 16:58
Денис Мантуров и Дмитрий Азаров приняли участие в торжественном запуске новой модели АВТОВАЗа - LADA Vesta NG
Несмотря на новые вызовы, с которыми предприятие столкнулось в прошлом году, АВТОВАЗ активно инвестирует в развитие собственного технологичного производства. Экономика
3792
В центре внимания
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
12 марта 2024  13:48
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
84
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль
12 марта 2024  13:30
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль
108
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре
12 марта 2024  12:11
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре
192
каток на площади Славы будет работать до наступления оттепели
12 марта 2024  10:14
Каток на площади Славы будет работать до наступления оттепели
214
Приоритетной задачей развития внутреннего и въездного туризма названо создание новых центров притяжения, которые привлекут в регион гостей высоким качеством сервиса и развитой инфраструктурой.
11 марта 2024  18:13
В Правительстве региона обсудили планы по строительству школ и развитию туристической инфраструктуры
684
Весь список