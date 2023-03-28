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Lada Vesta и новые Largus: Владимир Путин и Дмитрий Азаров обсудили производственную программу автозавода

28 марта 2023 17:53
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Работа АВТОВАЗа и одного из крупнейших трудовых коллективов всегда находится в фокусе внимания Главы государства.

Во вторник, 28 марта, Президент России Владимир Путин и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили вопросы социально-экономического развития региона, реализацию национальных проектов, работу промышленных предприятий. Эта встреча стала второй за последние шесть месяцев.

Работа АВТОВАЗа и одного из крупнейших трудовых коллективов всегда находится в фокусе внимания Главы государства. Благодаря его прямой поддержке предприятию уже не раз удавалось преодолеть кризисные явления. В прошлом году появились новые вызовы. Беспрецедентные несправедливые санкции в отношении страны сказались на экономике России, Самарской области. Они затронули и автогигант, что отразилось на загрузке производственных линий, выпуске продукции. Именно поэтому Владимир Путин в начале встречи поинтересовался тем, как обстоят дела на АВТОВАЗе сегодня.

«Дмитрий Игоревич, у нас вопросов, конечно, очень много, в том числе весьма чувствительных и острых в соответствии с сегодняшней ситуацией. Тем не менее хотел бы начать с того, что сейчас происходит в Тольятти. Как себя АВТОВАЗ чувствует»? – поинтересовался Президент России.

Губернатор отметил, что по итогам прошлого года завод выпустил 220 тысяч машинокомплектов. «Это, к сожалению, заметно ниже, чем показатель 2021 года, который составлял 431 тысячу машинокомплектов. Самая сложная ситуация была во II квартале, и прогнозы были еще гораздо более пессимистичными. Хочу сказать, что 8 июня, на мой взгляд, благодаря очень эффективным решениям новой управленческой команды АВТОВАЗа, мерам поддержки, которые вновь появились благодаря Вашим, Владимир Владимирович, поручениям в рамках Петербургского международного экономического форума, АВТОВАЗ запустился. Второе полугодие отработали на уровне 2021 года. Планы предприятия на текущий год – выпуск не менее 400 тысяч автомобилей и машинокомплектов», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, в начале месяца Дмитрий Азаров и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров запустили серийное производство Lada Vesta нового поколения на тольяттинской площадке, используя оборудование, которое было перенесено из Ижевска. Новая модель поступит в дилерские центры уже в мае 2023 года.

Важно отметить, что среди ключевых задач завода на текущий год – возобновление производства семейства Largus, а также создание опытной партии электромобиля е-Largus. Кроме того, уже в этом году начнется активная стадия реализации проекта по производству автомобилей на производственной площадке в Санкт-Петербурге.

Несмотря на все сложности последних лет самое главное – удалось сохранить трудовой коллектив предприятия, уровень заработной платы, обеспечить выполнение социальных льгот и гарантий. Дмитрий Азаров во время беседы отметил: «АВТОВАЗ проводит дополнительный набор сотрудников, и мы им в этом активно помогаем».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что для успешной реализации производственной программы крайне важны меры поддержки и стимулирования рынка.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Автоваз Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Путин

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