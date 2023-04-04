Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин по вопросам развития промышленности

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Президент Владимир Путин провел заседание Президиума Государственного Совета, посвященное вопросам развития промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления. В нем приняли участие члены Правительства РФ, руководители федеральных ведомств, главы крупнейших промышленных корпораций, а также главы ключевых регионов.

Самарскую область представлял губернатор Самарской области, член Президиума Госсовета Дмитрий Азаров. В ходе Госсовета было озвучено предложение главы региона о замещении в таксопарках иностранных машин на отечественные автомобили. Также был рассмотрен ряд других инициатив, в разработке и обсуждении которых губернатор принимал активное участие накануне в рамках подготовки к Президиуму Госсовета.

Традиционно заседанию Президиума Госсовета предшествовал семинар-совещание, в ходе которого губернатор Дмитрий Азаров совместно с коллегами подготовил ряд предложений для рассмотрения на заседании Госсовета под председательством Президента страны. Глава региона подчеркнул, что особое внимание уделил тем кластерам промышленности, которые наиболее развиты в регионе, в первую очередь, это автомобилестроение. Так, по итогу семинара-совещания был подготовлен целый ряд инициатив, направленных на поддержку автомобильной промышленности.

Президент Владимир Путин, открывая заседание Президиума Госсовета, подчеркнул, что развитие промышленности России, индустриального потенциала, в том числе с учетом внешнего давления, — это один из самых приоритетных вопросов.

«Вы знаете, что многие отрасли оказались в эпицентре санкционной блокады. Ее западные инициаторы пошли на резкий разрыв торгово-экономических и кооперационных связей. Но мы сумели сконцентрировать наши ресурсы и усилия, чтобы обеспечить устойчивость экономической ситуации, в том числе предприняли ряд необходимых шагов для замещения западной продукции аналогами российского или иностранного – из дружественных стран – производства, начали активно вкладывать средства в замену импортного оборудования и программного обеспечения, внедрять новые механизмы льготного и проектного финансирования, — отметил Владимир Путин. — Подчеркну: это была работа в оперативном, я имею в виду в целом по стране, крайне напряженном режиме. Уже сейчас мы видим ее позитивные результаты. Более того, и об этом говорил в Послании, мы смогли выйти на новый цикл роста экономики. Хочу отметить, что все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны.

Президент напомнил, что в 2014 году в качестве ответных мер на западные санкции в России были введены ограничения по доступу на отечественный рынок иностранной сельхозпродукции. Это стало значимым позитивным фактором для развития российского сельского хозяйства. Были созданы необходимые условия для ускоренного импортозамещения, роста сельхозпроизводства, увеличения объемов поставок на экспорт.

«Рост производства сельхозпродукции всех категорий вырос у нас с 2014 года по 2022-й на 27,4 процента. А экспорт продукции АПК в 2022 году достиг 41,6 миллиарда долларов, рост к уровню 2014 года составил в 2,1 раза, в два с лишним раза», — сообщил Глава государства. — Сегодня в промышленности, как тогда в сельском хозяйстве, тоже есть все условия для активного развития. Уверен, что здесь мы сможем достичь не менее значимых результатов. Хотя, конечно, это сложная задача, непростая, но мы, безусловно, ее решим».

Отметим, что в Самарской области объем производства продукции сельского хозяйства в 2022 году составил 204,97 млрд. рублей (119% к 2021 году в сопоставимых ценах). Аграриями региона собрано более 3,5 млн. тонн зерновых культур, что в 1,8 раза выше урожая 2021 года и является максимальным показателем с 1978 года. Рост показали и ряд других отраслей: аэрокосмическое производство – 141,1% (к 2021 году), производство лекарств – 141%, машин и оборудования – 124,8%, готовых металлических изделий – 109,8%, пищевое производство – 103%.

Владимир Путин отметил важность реализации мер поддержки промышленных предприятий, в частности, используя возможности фондов развития промышленности – как федерального, так и региональных. Они привлекают государственные и частные инвестиции в реальный сектор экономики. В Самарской области сегодня реализуется целый комплекс мер поддержки предприятий – как региональных, так и федеральных. В том числе, самарские предприятия активно используют озвученные Президентом ресурсы федерального и регионального Фондов развития промышленности, которые предоставляют льготные займы для финансирования проектов. Региональный фонд профинансировал 11 проектов на общую сумму 280 млн рублей. Благодаря эффективному взаимодействию регионального фонда с Федеральным фондом развития промышленности в 2022 году финансирование получили 5 проектов из Самарской области на общую сумму 5,58 млрд рублей. Такой результат стал рекордным для региона за время работы организации.

Президент страны сказал о значимости научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на создание новых, востребованных промышленностью технологий и продукции, укрепления научно-промышленных школ и новых подходов в подготовке кадров. «Широкая кооперация между учеными, технологами и промышленниками для решения определенных задач конкретных предприятий, безусловно, востребована и необходима», — подчеркнул Глава государства.

На решение этой задачи, в том числе, направлена деятельность научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», который создан в рамках поручения Владимира Путина и благодаря инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. НОЦ объединял ряд научных школ и крупные промышленные предприятия страны. Работа НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» направлена на решение конкретных практических задач, способствующих развитию регионов и всей страны – это научные разработки и внедрение инновационных проектов и идей, связь науки и производства, подготовка кадров, содействие инновационной трансформации регионов.

Владимир Путин отметил, что большую роль в развитии промышленности принадлежит малому и среднему бизнесу: «Это, конечно, нужно учитывать. Он по своей природе порой способен быстрее воспринимать перемены, учитывать новые требования заказчиков и гибко перестраивать свою работу».

В Самарской области за последние 5 лет в регионе отмечается позитивная динамика числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Росту количества субъектов МСП и числа занятых способствует системная работа областного правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым по формированию комфортного делового и инвестиционного климата в регионе. В Самарской области снижаются административные барьеры для бизнеса, постоянно обновляются инструменты поддержки предпринимательства, и бизнес-сообщество в партнерстве с властью активно участвует в этой работе.

Глава государства, говоря о мерах развития промышленности, также отметил направление по подготовке квалифицированных инженерных, технических и рабочих кадров. «Цели, которые стоят перед промышленностью, перед экономикой в целом сами не реализуются, их достигают люди – специалисты, работающие на предприятиях, — сказал Владимир Путин. — По большому счету все направления развития профессионального образования у нас обозначены. Это обновление учебных программ, материально-технической и лабораторной базы вузов, колледжей, техникумов и училищ. Промышленность сейчас остро нуждается в высококвалифицированных рабочих. Их готовят учреждения среднего специального образования, которые относятся к полномочиям субъектов».

В Самарской области действует 84 организации среднего профессионального образования. За последние четыре года благодаря системной работе региональной команды было увеличено количество бюджетных мест на первых курсах в системе профессионального образования. Главой региона поставлена задача развивать систему СПО до уровня ведущих предприятий, обновлять материально-техническую базу учреждений, выстраивать тесную связь между СПО и организациями – работодателями. Сегодня в Самарской области фиксируется рост трудоустройства выпускников СПО – сейчас он составляет 85%, при этом целевой показатель по стране – 75%. В вузах региона крупные промышленные предприятия организуют целевые наборы, реализуют специальные программы подготовки специалистов. Например, ПАО «ОДК-Кузнецов» совместно с Самарским университетом имени академика С.П. Королева реализуют проект «Крылья Ростеха».

В ходе Президиума Государственного Совета с основными докладами выступили губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин, Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, главы отдельных субъектов, которые озвучили ряд предложений, которые были подготовлены накануне в рамках семинара – совещания.

Так, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обозначил ряд предложений от регионов, в том числе, предложение Самарской области – о необходимости создания отдельных требований по локализации автомобилей, используемых при оказании услуг перевозки пассажиров (такси, каршеринг) с учетом возможностей российской промышленности. «Это предложение мы также поддерживаем», — отметил Глеб Никитин.

Инициатива Дмитрия Азарова о замещении в таксопарках иностранных машин на отечественные, подготовленная совместно с АВТОВАЗом и Советом Федерации, вошла в проект решений заседания Госсовета. По мнению губернатора Самарской области, это решение придаст дополнительный импульс развития не только АВТОВАЗа, но и других производителей, всей отрасли автомобилестроения.

Другая инициатива губернатора о льготном кредитовании при покупке машин отечественного производства, озвученная им на встрече с Президентом России, уже нашла поддержку главы государства и будет реализована. Владимир Путин ранее также одобрил предложение Дмитрия Азарова по созданию важнейшего для российской промышленности производства – кластера беспилотной авиации в Самарской области.

Еще одно предложение, озвученное в ходе Госсовета, по поддержке российского автопрома – повышение утилизационного сбора. Решение позволит защитить российский рынок производства и привлечет дополнительные средства на развитие отрасли. Данная инициатива разрабатывалась губернатором Самарской области с начала года, предложение обсуждалось им с Денисом Мантуровым и ранее было представлено на рассмотрение Президенту. В ходе Госсовета предложение о целесообразности повышения утильсбора было поддержано участниками заседания.

На заседании были рассмотрены вопросы дальнейшего использования предприятиями возможностей Гарантийных фондов и региональных фондов развития промышленности, о важности которых говорил Президент. Участники заседания обсудили инструментарии по получению предприятиями дешевых кредитов и удлинению их сроков, условия их получения. В выработке и обсуждении предложений по данному направлению также принимал участие губернатор Самарской области. Кроме того, инициативы по работе фондов обсуждались в ходе Совета ПФО, который в марте состоялся в Самаре.

В ходе заседания Президиума Госсовета был рассмотрен еще целый комплекс предложений, направленных на развитие российской промышленности.

«Хочу поблагодарить коллег из Правительства, экспертов, губернаторский корпус за выработку большого массива предложений по развитию потенциала нашей промышленности. Большую часть озвученных инициатив мы принципиально поддерживаем. Готовы предметно отрабатывать, исходя из стратегических приоритетов», — отметил Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Владимир Путин также поблагодарил всех коллег за подготовку к проведению Президиума Госсовета, в том числе, в рамках семинара-совещания, и поручил максимально оперативно доработать проект перечня поручений и обеспечить реализацию принятых решений. «Нам жизненно важно добиться опережающего развития обрабатывающей промышленности. Это одна из основных наших задач», — подчеркнул глава государства.

«Особенно важна поддержка отраслей, которые являются отраслями нашей региональной специализации. В первую очередь, это автопром, — сказал глава региона по итогам Президиума Госсовета. — Ряд мер, которые были озвучены на Госсовете, обозначал ранее на Совете ПФО, в ходе встреч в различных федеральных ведомствах. Далее будем работать над поручениями Госсовета с Правительством, с верхней и нижней палатой Парламента, чтобы реализовать их законодательно».

Фото: пресс-служба правительства СО