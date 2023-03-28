Я нашел ошибку
Главные новости:
В мероприятии может принять участие любой желающий. Профессиональные экскурсоводы расскажут жителям о мифах, легендах и исторических фактах города.
Акция «Бесплатные экскурсии по Самаре»
Раз в месяц кинотеатр «Художественный» безвозмездно предоставит региональным кинематографистам возможность показать широкому зрителю своё творчество.
С апреля в ЦРК «Художественный» стартует Бесконечный фестиваль самарского кино «Сделано здесь»
Новый магнитно-резонансный томограф размещен в обновленном помещении главного корпуса учреждения.
В Тольяттинской больнице №2 им. В.В. Баныкина установлен новый аппарат МРТ экспертного класса
Успехи области в строительной отрасли отметила заместитель председателя комитета Самарской губдумы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Юлия Хаджиева.
Юлия Хаджиева о решении задач в строительной сфере в Самарской области: «Отрадно видеть своими глазами позитивные изменения»
Губернатор доложил о работе, которая направлена на поддержку участников СВО и их семей.
«Мы продолжим самым внимательным образом сопровождать семьи защитников Отечества» - Дмитрий Азаров доложил Президенту РФ о помощи военнослужащим и их близким в регионе
Все приготовленные печенья переданы в пункт сбора гуманитарной помощи МЫ ВМЕСТЕ.
Учащиеся, родители и педагоги школ села Большая Черниговка приготовили имбирные печенья для участников СВО
Обсудили участие Самарской области в восстановлении мирной жизни в городе-побратиме Снежное ДНР.
«Мы продолжим помогать» - Дмитрий Азаров обсудил с Владимиром Путиным участие Самарской области в восстановлении мирной жизни на Донбассе
Общий грантовый фонд Премии в 2023 году – 90 млн рублей.
Стартовал приём заявок на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ 2023
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.57
0.12
EUR 82.29
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел Областной форум представителей «серебряного» добровольчества
В комплекте выгоднее: популярные модели Xiaomi по специальной цене в билайне
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Мы продолжим помогать» - Дмитрий Азаров обсудил с Владимиром Путиным участие Самарской области в восстановлении мирной жизни на Донбассе

28 марта 2023 20:13
141
Обсудили участие Самарской области в восстановлении мирной жизни в городе-побратиме Снежное ДНР.

Президент России Владимир Путин и Губернатор Дмитрий Азаров в ходе встречи, которая состоялась во вторник, 28 марта, обсудили участие Самарской области в восстановлении мирной жизни в городе-побратиме Снежное ДНР.

Самарская область в мае 2022 года стала первым субъектом РФ, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Регион стал оказывать городу Снежное содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы. Для координации работы в Самарской области был создан оперативный штаб по взаимодействию с городом-побратимом.

Дмитрий Азаров неоднократно выезжал в Снежное, где вместе с Главой ДНР Денисом Пушилиным, жителями и руководством города определили первоочередные задачи. Это ремонт инфраструктуры ЖКХ, подготовка города к отопительному сезону, восстановление школ и других социально значимых объектов. Самарские специалисты, выразившие готовность и желание помочь братскому городу, оперативно приступили к активным работам. Регион также направил в Снежное специализированную технику, строительные материалы.

На 2022 год было определено 82 объекта: дороги, школы, амбулатории, котельные, дома культуры и творчества, детские сады, спортивные сооружения, объекты инженерной инфраструктуры и дорожного строительства. При участии неравнодушных жителей Самарской области и предпринимателей была проведена масштабная работа. «Как я Вам и обещал, все 82 объекта, запланированные на 2022 год, мы выполнили. Все выполнено на 100 процентов», - сообщил Президенту страны Дмитрий Азаров.

Профессиональный и грамотный подход управленческой команды во главе с губернатором Дмитрием Азаровы позволили не только своевременно и в полном объеме выполнить все запланированные работы, но и компенсировать региону понесенные расходы областного бюджета. «Потраченная сумма, 1 млрд 165 млн рублей, полностью возвращена региону из федерального бюджета. Мы должным образом оформили все документы, отчитались о работе, и из федерального бюджета нам сумма была полностью возмещена. Федеральное Правительство полностью компенсировало нам затраты регионального бюджета - это очень важно», - отметил Дмитрий Азаров. «Конечно», - согласился с Дмитрием Азаровым Президент страны.

На прошлой неделе глава региона провел в Снежном рабочее совещание по вопросам дальнейшего сотрудничества, планам на 2023 год. «Владимир Владимирович, мы не снизим темпы и в текущем году также продолжим, конечно, оказывать помощь нашему городу-побратиму», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Москва Путин

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Регион активно участвует в 14 нацпроектах, это главный локомотив для его развития.
28 марта 2023, 17:59
«Происходят колоссальные изменения, и планы очень серьезные» - Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину о реализации в Самарской области нацпроектов
Регион активно участвует в 14 нацпроектах, это главный локомотив для его развития. Политика
463
Работа АВТОВАЗа и одного из крупнейших трудовых коллективов всегда находится в фокусе внимания Главы государства.
28 марта 2023, 17:53
Lada Vesta и новые Largus: Владимир Путин и Дмитрий Азаров обсудили производственную программу автозавода
Работа АВТОВАЗа и одного из крупнейших трудовых коллективов всегда находится в фокусе внимания Главы государства. Политика
202
Самарская область вошла в список девяти субъектов страны, которые получат софинансирование из федерального бюджета на реализацию масштабного проекта.
27 марта 2023, 20:56
Дмитрий Азаров в Москве принял участие в заседании рабочей группы по созданию в РФ сети университетских кампусов
Самарская область вошла в список девяти субъектов страны, которые получат софинансирование из федерального бюджета на реализацию масштабного проекта. Политика
1190
В центре внимания
Успехи области в строительной отрасли отметила заместитель председателя комитета Самарской губдумы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Юлия Хаджиева.
28 марта 2023  21:39
Юлия Хаджиева о решении задач в строительной сфере в Самарской области: «Отрадно видеть своими глазами позитивные изменения»
115
Обсудили участие Самарской области в восстановлении мирной жизни в городе-побратиме Снежное ДНР.
28 марта 2023  20:13
«Мы продолжим помогать» - Дмитрий Азаров обсудил с Владимиром Путиным участие Самарской области в восстановлении мирной жизни на Донбассе
138
Регион активно участвует в 14 нацпроектах, это главный локомотив для его развития.
28 марта 2023  17:59
«Происходят колоссальные изменения, и планы очень серьезные» - Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину о реализации в Самарской области нацпроектов
475
Работа АВТОВАЗа и одного из крупнейших трудовых коллективов всегда находится в фокусе внимания Главы государства.
28 марта 2023  17:53
Lada Vesta и новые Largus: Владимир Путин и Дмитрий Азаров обсудили производственную программу автозавода
206
В ходе общения обсуждались итоги социально-экономического развития Самарской области в 2022 году, реализация национальных проектов и государственных программ.
28 марта 2023  15:22
Владимир Путин во второй раз за полгода провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым
259
Весь список