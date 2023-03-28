«Мы продолжим помогать» - Дмитрий Азаров обсудил с Владимиром Путиным участие Самарской области в восстановлении мирной жизни на Донбассе

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Президент России Владимир Путин и Губернатор Дмитрий Азаров в ходе встречи, которая состоялась во вторник, 28 марта, обсудили участие Самарской области в восстановлении мирной жизни в городе-побратиме Снежное ДНР.



Самарская область в мае 2022 года стала первым субъектом РФ, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Регион стал оказывать городу Снежное содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы. Для координации работы в Самарской области был создан оперативный штаб по взаимодействию с городом-побратимом.

Дмитрий Азаров неоднократно выезжал в Снежное, где вместе с Главой ДНР Денисом Пушилиным, жителями и руководством города определили первоочередные задачи. Это ремонт инфраструктуры ЖКХ, подготовка города к отопительному сезону, восстановление школ и других социально значимых объектов. Самарские специалисты, выразившие готовность и желание помочь братскому городу, оперативно приступили к активным работам. Регион также направил в Снежное специализированную технику, строительные материалы.

На 2022 год было определено 82 объекта: дороги, школы, амбулатории, котельные, дома культуры и творчества, детские сады, спортивные сооружения, объекты инженерной инфраструктуры и дорожного строительства. При участии неравнодушных жителей Самарской области и предпринимателей была проведена масштабная работа. «Как я Вам и обещал, все 82 объекта, запланированные на 2022 год, мы выполнили. Все выполнено на 100 процентов», - сообщил Президенту страны Дмитрий Азаров.



Профессиональный и грамотный подход управленческой команды во главе с губернатором Дмитрием Азаровы позволили не только своевременно и в полном объеме выполнить все запланированные работы, но и компенсировать региону понесенные расходы областного бюджета. «Потраченная сумма, 1 млрд 165 млн рублей, полностью возвращена региону из федерального бюджета. Мы должным образом оформили все документы, отчитались о работе, и из федерального бюджета нам сумма была полностью возмещена. Федеральное Правительство полностью компенсировало нам затраты регионального бюджета - это очень важно», - отметил Дмитрий Азаров. «Конечно», - согласился с Дмитрием Азаровым Президент страны.



На прошлой неделе глава региона провел в Снежном рабочее совещание по вопросам дальнейшего сотрудничества, планам на 2023 год. «Владимир Владимирович, мы не снизим темпы и в текущем году также продолжим, конечно, оказывать помощь нашему городу-побратиму», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фото: департамент информационной политики СО