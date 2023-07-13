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АВТОВАЗ проводит День открытых дверей

13 июля 2023 10:06
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АВТОВАЗ проводит День открытых дверей

15 июля 2023 года АО «АВТОВАЗ» проводит День открытых дверей, приуроченный ко дню рождения предприятия. День открытых дверей - возможность побывать на крупнейшем действующем производстве автомобилей в России. Помимо экскурсионной программы для гостей планируются различные активности, на площадке напротив здания заводоуправления. В мероприятии может принять участие любой желающий!

Маршрут основной экскурсии по территории завода разбит на две части – одна из них пешая, с целью соблюдения безопасности проходит на автобусе, в салоне которого будет работать гид-специалист.

Экскурсионный транспорт двигается по территории завода и въезжает в прессовое производство, двигаясь по знаменитому «фордовскому» проезду, замедляя ход возле самых крупных автоматических линий, например, японского гиганта – «Комацу».

Остановка и выход – возле главного корпуса. Участники проследуют вдоль первой нитки, где собирается «Веста», где будет работать конвейер. Далее экскурсанты пройдут между знаменитыми «вставками». На протяжении всего пути следования – обозначенные дорожки и волонтеры.

На выходе – выставки производств, которые по соображениям безопасности не открыты для посещения. Металлургия, окраска и другие. Здесь же будет готовая находиться продукция. Ее можно будет попробовать в деле, на мероприятии запланирован тест-драв.

Помимо прочего масса активностей, не только развлекательных, но и познавательных весь день будет проводиться напротив здания заводоуправления. Там же на главной сцене состоится выступление первых лиц и концертная программа. Параллельно в музее Сахарова запланирован фестиваль ретротехники и многое другое.

Теги: Автоваз В центре внимания

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