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НАМИ может стать единственным владельцем «АвтоВАЗа»

24 октября 2022 12:14
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НАМИ может стать единственным владельцем «АвтоВАЗа»

ФГУП НАМИ может стать единоличным владельцем предприятия «АвтоВАЗ», так как «Ростех» рассматривает вариант передачи своего пакета акций завода проектному институту, который подчинен Минпромторгу РФ. Об этом 23 октября сообщила газета «Ведомости».

Как отметили источники газеты, «Ростех» в настоящее время фактически мешает заводу в вопросе закупки иностранных комплектующих — госкорпорация находится под санкциями, введенными со стороны стран Запада. Против НАМИ таких ограничений нет.

«В текущей обстановке это будет единственное верное решение, поскольку сейчас завод испытывает сложности с заказом комплектующих за рубежом». Пакет «Ростеха», вероятно, будет передан НАМИ», — пояснили собеседники издания.

В настоящее время 67,7% акций «АвтоВАЗа» принадлежат НАМИ, остальные 32,3% у «Ростеха». Проектный институт вошел в капитал автогиганта в мае 2022 года, когда Renault уступило свою долю НАМИ. При заключении сделки французский концерн получил опцион на обратный выкуп доли в «АвтоВАЗе» в течение шести лет. Госкорпорация «Ростех» является совладельцем «АвтоВАЗа» с 2007 года.

Если сделка будет реализована, НАМИ станет владельцем 100% акций завода «АвтоВАЗ», пишут "Известия".

Теги: Автоваз

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