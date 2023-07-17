АВТОВАЗ вернул АБС на «Гранту»

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Как сообщает пресс-служба предприятия 17 июля 2023 года, возобновлено производство моделей семейства LADA Granta, оснащенных антиблокировочной системой тормозов.

При экстренном торможении АБС позволяет сохранить управляемость автомобилем. полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения благодаря этому не происходит.

АВТОВАЗ возобновляет установку антиблокировочной системы тормозов на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic. Розничные цены на эти машины начинаются от 772 500 рублей.

«Гранта» — наиболее доступный и продаваемый автомобиль в РФ. По итогам 6 месяцев 2023 года в стране было продано 98 113 машин этого семейства, пишет СитиТраффик.