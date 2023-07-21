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АвтоВАЗ применил коммерческие санкции к трём московским дилерам, со стороны которых подтвердились случаи завышения цен на автомобили Lada.

Об этом информирует РИА Новости.

Речь идёт о дилерах «Автогермес», «Торгмаш»и «Техинком».

«Это были единичные случаи, к ним применены меры коммерческого характера», — заявили в компании.

О каких именно коммерческих санкциях речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что автозавод «Москвич» с 2026 года начнёт выпуск электромобилей с российскими двигателями.

Кроме того, АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Granta с ABS, пишет РТ.