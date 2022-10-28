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АвтоВАЗ изменил цветовую гамму внедорожника Lada Niva Travel

28 октября 2022 11:38
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АвтоВАЗ изменил цветовую гамму внедорожника Lada Niva Travel

Компания АвтоВАЗ пересмотрела цветовую гамму внедорожника Lada Niva Travel. В палитру модели добавили новый цвет и заменили один старый, сообщает 28 октября сайт «Лада.Онлайн».

Автомобиль Lada Niva Travel больше не окрашивают в цвет «Айсберг», он заменен на эмаль «Белое облако». Новый цвет предлагается без доплаты, так как относится к неметаллизированному окрасу.

Цветовую палитру внедорожника расширили за счет цвета «Черное зеркало» с эффектом металлик, доплата за него составила 12 тыс. рублей, как и за любой другой цвет-металлик, в который окрашивают модель. Такой цвет ранее применялся при производстве Niva Travel, однако был исключен из палитры модели в конце 2011 года.

Обновленная гамма Lada Niva Travel теперь состоит из семи цветов: «Белое облако» и «Несси 2» являются простыми эмалями без эффекта металлик. «Амазония», «Техно», «Борнео», «Черное зеркало» и «Снежная королева» металлизированы. Доплата за такие цвета составляет 12 тыс. рублей, пишут "Известия".

Теги: Автоваз

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