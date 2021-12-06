Центробанк введет обязательную сумму возврата клиентам, которые стали жертвами мошенников

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ЦБ предложил увеличить сумму возврата средств, похищенных у граждан через банки. На данный момент она составляет менее 8% от украденного, пишет РБК.

Регулятор намерен определить сумму, которую банки должны возвращать в упрощенном порядке жертвам мошенников. Соответствующие поправки планируется внести в 161-ФЗ «О национальной платежной системе», следует из материалов Банка России.

«Основными предпосылками для внесения изменений в закон являются: наблюдаемая картина по доле возврата денежных средств клиентам, необходимость существенной модернизации механизма противодействия хищению денежных средств и возврата списанных со счетов клиентов денежных средств», — пояснил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

В предлагаемых поправках отмечается, что связанное с добровольной передачей персональных данных мошенничество является одной из острых проблем, отрицательно влияющих на уровень доверия населения к дистанционным платежным сервисам и к кредитно-финансовой системе в целом.

Предполагается, что пострадавшие граждане должны уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции. Сумму компенсации определит ЦБ, при этом технология ее расчета не раскрывается.

Указывается, что она «будет посчитана, исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии».

Пока неизвестно, насколько на процедуре возврата отразится поведение непосредственно клиента банка, когда он под воздействием мошенников сам переводит им деньги. По действующему законодательству банки должны возвращать средства только в тех случаях, когда они украдены не по вине клиента, пишет Газета.