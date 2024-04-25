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Под предлогом снятия порчи жительница Йошкар-Олы похитила у 90-летней самарчанки 600 тысяч рублей

25 апреля 2024 10:31
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Под предлогом снятия порчи жительница Йошкар-Олы похитила у 90-летней самарчанки 600 тысяч рублей

В начале апреля в отдел полиции по Промышленному району обратилась за помощью 90-летняя местная жительница. Она сообщила полицейским, что неизвестная женщина похитила у неё 600 000 рублей.

Со слов потерпевшей, на улице к ней подошла женщина и представилась врачом районной больницы. Она проникла в квартиру пенсионерки, где под предлогом снятия порчи завладела денежными средствами.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, личность и местожительство подозреваемой. Злоумышленницей оказалась ранее судимая за аналогичное преступление жительница Йошкар-Олы. Она уже готова была выехать в свой город на рейсовом автобусе, но в последний момент был задержана сотрудниками полиции. Подозреваемая не стала отрицать своей вины и призналась в совершении преступления. При личном досмотре, в присутствии понятых, у нее была обнаружена часть денег, похищенных у 90-летней пенсионерки.

В отношении задержанной следственным отделом ОП по Промышленному району УМВД России по г.Самары возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража». Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют задержанную на совершение аналогичных преступлений.

Теги: Мошенники

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