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В Роскачестве рассказали о новом способе кражи денег у россиян

25 апреля 2024 09:24
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В Роскачестве рассказали о новом способе кражи денег у россиян

Мошенники могут использовать ошибки банковской системы и списывать деньги даже с заблокированных банковских карт россиян, рассказали «Ленте.ру» специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества. Там добавили, что мошенники также могут сами заблокировать карту, получив доступ к личному кабинету человека.

«Для того чтобы человек произвел оплату, банк-эквайер, обслуживающий торговую точку, отправляет авторизационный запрос в финансовую организацию, выпустившую карту. Затем банк-эмитент проверяет, действительна ли карта и с нее происходит списание суммы покупки», — рассказали эксперты.

Но, как объяснили в Роскачестве, иногда случаются ошибки. Например, когда банк-эмитент не отвечает вовремя банку-эквайеру. Подобными ситуациями и пользуются мошенники, начиная растрачивать все оставшиеся на счете деньги.

«К тому же, мошенники могут получить доступ к учетной записи в онлайн-банке. Затем они попытаются изменить настройки карты, разблокировать ее или перенести в другой платежный инструмент, — предупредили специалисты. — Потенциальная жертва получает сообщение с текстом, что действие пластиковой карты приостановлено. Ниже указан номер телефона "службы технической поддержки". Когда человек перезванивает по номеру, ему отвечает злоумышленник, представляющийся сотрудником банка».

Уже по телефону мошенники могут предложить «разблокировать» карту или перевести деньги на «безопасный» счет. В Роскачестве рекомендовали сразу прерывать такие диалоги и звонить по официальному номеру банка.

«Помимо всего прочего, мошенники могут сами заблокировать вашу банковскую карту, получив доступ к мобильному банку или личному кабинету», — добавили эксперты.

В случае, если деньги все же украли, в Роскачестве рекомендовали написать заявление в банк и указать, что операция прошла после блокировки пластиковой карты. В таком случае списанные средства должны вернуть после проверки.

«После проверки, если операцию вы не совершали, деньги должны вернуть. Для того, чтобы свести риски к минимуму и защитить денежные средства, важно немедленно уведомлять банк о потере или краже карты, регулярно проверять выписки по счету и использовать дополнительные способы защиты банковских счетов: СМС-подтверждение операций, двухфакторную аутентификацию и установку лимитов на финансовые операции», — посоветовал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Теги: Мошенники

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