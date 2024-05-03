Самарчанка хотела сохранить деньги, но отдала мошенникам 3 млн рублей

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В Самаре доценту одного из высших учебных заведений 1954г.р. в мессенджере пришло сообщение от якобы сотрудника одной из силовых структур. Неизвестный сообщил, что зафиксирована попытка хищения денежных средств с банковского счета женщины. Злоумышленник также убедил свою жертву в том, что для воспрепятствования мошенническим действиям необходимо всю имеющуюся наличность перевести на «безопасный» счет.

Потерпевшая поверила аферисту и перевела на указанный им счет около 3 000 000р. После этого неизвестный престал выходить на связь. Потерпевшая, осознав, что стал жертвой аферистов, сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело