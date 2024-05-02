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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани пенсионерка передала мошенникам 280 тыс. рублей

2 мая 2024 10:37
164
В Сызрани пенсионерка передала мошенникам 280 тыс. рублей

84-летней жительнице Сызрани позвонил неизвестный, представился медицинским работником, сообщил, что для оказания медицинской помощи ее внучке, попавшей в ДТП, необходимы денежные средства. Предложил передать "кому следует" денежные средства. Взволнованная пенсионерка выполнила все указания, и на пороге своей квартиры передала неизвестному лицу 280 тысяч рублей, после чего поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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