Инженер финучреждения в Самаре потерял из-за мошенников 5,5 млн рублей

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58-летний инженер одной из финансовых организаций задумался над покупкой акций, чтобы вложить накопленные сбережения и получить дополнительный доход. На одном из сайтов сети Интернет он заполнил заявку на обратный звонок консультанта биржевого рынка. Спустя несколько минут с ним связался неизвестный и рассказал о выгодных предложениях. Для отслеживания роста купленного пакета, по указанию «консультанта», мужчина установил на свой смартфон приложение и поделился данными для входа с ним, а затем для увеличения количества купленных акций также по совету неизвестного оформил несколько займов и на данные денежные средства снова оформил покупку акций.

Спустя несколько недель житель Самарской области решил посмотреть доходность, но обнаружил, что акции на сумму более 5,5 млн. рублей проданы, а денежные средства с покупки выведены на неизвестный ему счет, он осознал, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию.