Пенсионерку в Тольятти обманула лже-соцработник и украла более 100 тысяч рублей

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К пожилой женщине, сидящей у подъезда на лавочке, подошла незнакомка и представившись социальным работником сообщила о положенной ей выплате к предстоящим праздникам в размере 1500 рублей. Для оформления документации на получение, неизвестная предложила проследовать в квартиру жительницы Тольятти, на что та ответила согласием.

Находясь в квартире, «соцработник» выдала пенсионерке «выплату» и обратила внимание на то, куда пенсионерка положила кошелек. Спустя некоторое время неизвестная попросила пенсионерку подготовить место на кухне для получения продуктового набора и когда та вышла из комнаты, забрала из ее сумки более 100 тысяч рублей, после чего попрощавшись покинула квартиру.