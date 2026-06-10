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За время акции самарские приставы взыскали 70 миллионов долга по алиментам

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За время акции самарские приставы взыскали 70 миллионов долга по алиментам

 

В преддверии Международного дня защиты детей в Самарской области проходила акция «Судебные приставы – детям». За время ее проведения с алиментщиков было взыскано порядка 70 миллионов рублей.

Начиная с 18 мая и по 5 июня сотрудники органов принудительного исполнения активизировали работу по исполнительным производствам, касающимся защиты прав детей, в том числе в плане получения алиментов. За время акции судебными приставами составлено 34 ареста имущества должников-алиментщиков. В отношении более 30 должников по алиментам возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», а в отношении 75 составлены протоколы по 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Благодаря работе сотрудников органов принудительного исполнения в пользу несовершеннолетних за неделю взыскано свыше 70 миллионов рублей.

 

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