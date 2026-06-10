В Самарской области из-за неполадок встали 10 поездов

Утром в среду, 10 июня, на ж/д станции Кряж в Самарской области пропало напряжение в контактной сети, пишет 63.ru. Из-за этого допущена задержка пассажирских поездов:

№ 7545 Самара — Новокуйбышевск;

№ 270 Адлер — Чита;

№ 7112 Новокуйбышевск — Тольятти;

№ 7570 Сызрань — Мирная;

№ 48 Санкт-Петербург — Самара;

№ 6314 Чапаевск — Курумоч;

№ 7544 Новокуйбышевск — Самара;

№ 7574 Сызрань — Мирная;

№ 16 Москва — Самара;

№ 32 Москва — Орск.

«Пригородный поезд № 7109 Самара — Новокуйбышевск отменен. Отклонение от графика составляет до 1,5 часов. Куйбышевская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения отставания задержанных поездов», — сообщили в КбшЖД.