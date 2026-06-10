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ОЭЗ Тольятти стала одной из лучших индустриальных площадок России

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ОЭЗ Тольятти стала одной из лучших индустриальных площадок России

Особая экономическая зона «Тольятти» вошла в пятерку самых клиентоориентированных инвестиционных площадок страны. ОЭЗ заняла 4 место в рейтинге аналитического центра «Эксперт» по итогам 2025 года. В оценке приняли участие все индустриальные парки и ОЭЗ России.

Управляющая компания ОЭЗ «Тольятти» заняла 5 место в рейтинге по вкладу в экономику страны и 2 место по вкладу в экономику региона присутствия. По показателям работы управляющая компания входит в ТОП-15 экономически эффективных управляющих компаний.

Как пояснили аналитики, ОЭЗ «Тольятти» получила максимальный балл по блоку критериев, связанных с предоставляемыми услугами. Площадка обладает полным перечнем базовых инфраструктурных сервисов: выкуп и аренда земельных участков, продажа и аренда готовых помещений, строительство готовых производственных зданий, объектов инженерной инфраструктуры под требования заказчика) и помещения для размещения легких производств.

«Мы активно развиваем ОЭЗ «Тольятти», тем самым повышая инвестиционную привлекательность Самарской области. В настоящее время мы создаем третью очередь ОЭЗ.   Запланирован запуск уникальных для нашей страны производств», – подчеркивал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В ТОП-50 рейтинга клиентоориентированных инвестплощадок России также вошли индустриальный парк «Преображенка» и «Чапаевск». Управляющая компания АО «ПромПарки» стала лидером в группе экономически эффективных УК – прирост выручки компании за год составил более 100%. Она также вошла в ТОП-15 управляющих компаний по вкладу в экономику региона и страны в целом.

«Развитие преференциальных площадок, предоставление качественных услуг и инструментов поддержки, сопровождение проектов и всесторонняя помощь – ключевые принципы нашей работы с бизнесом. Мы открыты к диалогу, готовы учитывать потребности инвесторов и оперативно реагировать на их запросы», - акцентировал заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Целью подготовки рейтинга аналитического центра «Эксперт» является оценка клиентоориентированности индустриальных площадок России. Аналитики оценивали спектр услуг и сервисов, предоставляемых действующим резидентам и инвесторам, стоимость минимально необходимого набора ресурсов для ведения производственной деятельности, а также их информационную открытость.

Фото - министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

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