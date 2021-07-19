Сервисы кибербезопасности СберБанк Онлайн помогли заблокировать 27 тыс. фишинговых ресурсов

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре не снижаются объемы проводимых профилактических мероприятий, направленных на противодействие коронавирусной инфекции, в том числе, наращиваются темпы вакцинации.
Во всех видах общественного транспорта в Самаре продолжаются рейды по соблюдению масочного режима
Объявлен оранжевый уровень опасности.
В Самарской области ожидаются гроза, шквалистое усиление ветра, возможен град
Модернизация библиотечной системы в Самаре ведется в рамках нацпроекта «Культура». 
Елена Лапушкина проверила ход ремонтных работ в городских библиотеках
4 золотые медали завоевал Абдырахманов Руслан.
Самарские сумоисты завоевали 5 золотых медалей всероссийских соревнований
В фокусе внимания на этой неделе: вакцинация от COVID-19, социальные выплаты, благоустройство знаковых мест.
ЦУР СО:  4700 сообщений в неделю отработали органы власти региона
В Самаре заболели 110 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре начинает работу уникальная выставка, посвященная 100-летию Татарской Автономной Советской Социалистической Республики
В Самаре начинает работу уникальная выставка, посвященная 100-летию Татарской Автономной Советской Социалистической Республики
Мурашко предупредил об усилении тяжести течения COVID-19
Мурашко предупредил об усилении тяжести течения COVID-19
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +33 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.17
-0.05
EUR 87.57
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
ЭкоСтройРесурс: Сдай макулатуру – помоги семьям с паллиативными детьми
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Сервисы кибербезопасности СберБанк Онлайн помогли заблокировать 27 тыс. фишинговых ресурсов

19 июля 2021 13:43
119
Сервисы кибербезопасности СберБанк Онлайн помогли заблокировать 27 тыс. фишинговых ресурсов

Сервисы кибербезопасности, встроенные в мобильное приложение СберБанк Онлайн, становятся всё более популярными. Сегодня ими пользуются уже 25 млн клиентов банка. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу пользователи СберБанк Онлайн могут легко и быстро выбрать оптимальные настройки безопасности и защитить себя от мошенников.

Так, сервис проверки входящих звонков ещё на этапе вызова предупреждает клиента, что ему, возможно, звонят мошенники. В чёрный список занесено уже около 700 тыс. телефонных номеров, и база ежедневно пополняется.

Непрерывному развитию сервиса помогают и сами пользователи. С помощью специальной формы «Сообщить о мошеннике» можно передать в службу безопасности СберБанка телефон, с которого звонили преступники, или адрес мошеннического сайта. Благодаря такой опции, которой уже воспользовались 1,5 млн человек, удалось предотвратить мошенничество на сумму 400 млн рублей и заблокировать 27 тыс. фишинговых ресурсов.

Сервис «Проверить телефон и почту» даёт возможность установить, не попали ли ваши данные к мошенникам. И если выявлена утечка, лучше сменить пароль к электронной почте, аккаунтам в социальных сетях и финансовым сервисам. Проведено уже 4,5 млн проверок.

Сервис «Управление приложениями» показывает, какие устройства пользователя подключены к СберБанк Онлайн, когда смартфон или планшет были привязаны к приложению и когда именно был совершён последний вход. В любой момент устройство можно отключить, если есть подозрения, что доступ к нему получили посторонние, или устройство было потеряно.

Сервис «Запрет доступа к картам, вкладам и счетам» стал единой точкой входа, которая позволяет ограничить доступ ко всем своим продуктам при подозрении на мошенничество.

Запущен ещё один важный сервис — «Ограничение оплаты в интернете». Теперь в СберБанк Онлайн можно ограничивать оплату покупок в интернете по реквизитам карты полностью или только без ввода одноразового пароля. При этом возможность оплаты картой, например в торгово-сервисной сети, остаётся.

Пользователи СберБанк Онлайн также могут изменить суточный лимит на платежи и переводы (по умолчанию — 1 млн рублей в сутки), скрыть видимость своих карт и счетов в приложении, настроить подтверждение входа в веб-версию приложения (с дополнительной аутентификацией в виде кода по СМС или только по логину и паролю), подписаться на канал «Осторожно мошенники!», чтобы быть в курсе всех схем, которые используют мошенники.

Помимо этого, клиентам Сбербанка доступен широкий перечень обучающих материалов — видеороликов и статей, которые описывают различные мошеннические схемы и простые правила, соблюдение которых убережёт от потери средств. А закрепить полученные знания помогут тесты.

Недавно сервисы кибербезопасности в СберБанк Онлайн получили международную премию Global Infosec Awards в номинации «Проект года в области кибербезопасности».

Настроить все эти опции, а также изучить основные правила финансовой безопасности можно в разделе «Безопасность».

Для нас крайне важно, чтобы наш клиент мог самостоятельно настроить под себя приложение СберБанк Онлайн и в несколько кликов выбрать полезные для себя сервисы кибербезопасности, обеспечив надежную защиту от мошенников. И, конечно, ключевое значение в противодействии мошенникам имеет уровень осведомлённости наших клиентов. Мы даём нашим клиентам возможность в любой момент проверить себя на знание правил кибербезопасности. В разделе «Не дайте себя обмануть» и в канале «Осторожно, мошенники!» мы подробно объясняем, как устроены мошеннические схемы и как не попасться на уловки злоумышленников. Эти меры работают на повышение бдительности и осведомлённости наших клиентов, что, в связке с действиями правоохранительных органов и законодательными инициативами, предложенными Сбербанком, существенно снижает масштаб кибермошенничества, - Сергей Лебедь, Вице-президент, директор Департамента кибербезопасности Сбербанка.

Фото: Pixabay.com

Теги: кибербезопасность сбер СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Выбрать подходящий вклад в СберБанке стало ещё удобнее
19 июля 2021, 13:17
Выбрать подходящий вклад в СберБанке стало ещё удобнее
Если остались вопросы, то определиться с выбором вклада поможет видеоролик.  Финансы и Банки
125
СберБанк упрощает линейку своих банковских карт и массово внедряет универсальный продукт — СберКарту
16 июля 2021, 12:54
СберБанк упрощает линейку своих банковских карт и массово внедряет универсальный продукт — СберКарту
Клиентам больше не придётся сравнивать условия различных карт СберБанка между собой, СберКарта подстроится под их требования к продукту и будет работать на... Финансы и Банки
673
Деньги до зарплаты в Сбере получило уже более 100 тысяч зарплатных клиентов
15 июля 2021, 11:35
Деньги до зарплаты в Сбере получило уже более 100 тысяч зарплатных клиентов
Сервис доступен в мобильном приложении СберБанк Онлайн только для клиентов, получающих зарплату на карту или счёт в СберБанке.  Финансы и Банки
643
В центре внимания
Самарскую область в очном этапе конкурса «Лидеры России 2021» представят 68 участников
19 июля 2021  13:22
Самарскую область в очном этапе конкурса «Лидеры России 2021» представят 68 участников
118
В Самарской области до конца года почти 700 детей-сирот получат собственное жилье
19 июля 2021  11:43
В Самарской области до конца года почти 700 детей-сирот получат собственное жилье
166
В Самаре намерены уменьшить количество автобусов
19 июля 2021  11:10
В Самаре намерены уменьшить количество автобусов
457
Все мы, жители Самарской области, по праву гордимся родной землей, достижениями и победами не только минувших лет, но и дня сегодняшнего.
17 июля 2021  18:19
Поздравление Дмитрия Азарова с Днём самарской символики
1125
Пост вице-губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев
17 июля 2021  10:41
Пост вице-губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев
1231
Весь список