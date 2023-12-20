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Специалисты Сбербанка оценят проекты студентов ТГУ

20 декабря 2023 15:51
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В рамках обновлённого соглашения ПАО «Сбербанк» выступает уже не только финансовым партнёром ТГУ.

Обновлено соглашение о сотрудничестве между Тольяттинским госуниверситетом (ТГУ) и Сбербанком. Договор 18 декабря подписали региональный директор Самарского отделения № 6991 ПАО «Сбербанк» Дмитрий Полулех и ректор ТГУ Михаил Криштал. В документ включены дополнительные пункты о совместной реализации сторонами акселерационных и других образовательных программ, направленных на развитие молодёжного технологического предпринимательства и предпринимательских инициатив.

ТГУ и Сбербанк связывают давние партнёрские отношения. В 2018 году был подписан один из первых в России кредитных договоров между федеральным бюджетным образовательным учреждением и Сбербанком. Это, по словам Михаила Криштала, позволяет ТГУ безболезненно проходить определённые моменты, связанные с цикличностью поступления средств от студентов, а главное – высвобождать в нужный момент финансы на развитие университета и эффективно их расходовать. В 2020 году банк подписал с университетом соглашение на оперативное предоставление банковских гарантий, что дало возможность ТГУ участвовать в конкурсах и исполнять контракты с контрагентами на проведение научно-исследовательских изысканий, оказание образовательных услуг и выполнение других работ. Кроме того, Сбербанк помог ТГУ осуществить кампусный проект, благодаря которому была повышена безопасность университета.

В рамках обновлённого соглашения ПАО «Сбербанк» выступает уже не только финансовым партнёром ТГУ. Представители кредитной организации станут экспертами при оценке проектных инициатив, реализуемых студентами ТГУ, и будут оказывать менторскую поддержку студенческих проектных команд. В договор также включены пункты, касающиеся совместной работы вуза и кредитной организации по реализации программ, которые помогут развитию в ТГУ молодёжного технологического предпринимательства.

– Новый договор позволит нам расширить возможности студентов в рамках проектной деятельности. На данный момент 100 % обучающихся ТГУ включены в неё, и мы стараемся, чтобы студенты получали для работы кейсы от высокотехнологичных партнёров. В том числе и от Сбербанка, который сегодня перестал быть просто банком, это целая экосистема. Надеемся, что студенты в рамках учебного процесса и при прохождении акселерационных программ смогут реализовать живые кейсы и получат хорошую методологическую поддержку от экспертов Сбербанка, – сказал ректор ТГУ Михаил Криштал.

Региональный директор Самарского отделения № 6991 ПАО «Сбербанк» Дмитрий Полулех оптимистично смотрит на расширение сотрудничества с ТГУ в части взаимодействия со студентами.

– Сотрудники Сбербанка ещё активнее будут участвовать в проектной деятельности университета, проводить экспертизу студенческих проектов. Для нас это важно, так как одним из ключевых аспектов для Сбербанка является работа с молодёжью, – отметил Дмитрий Полулех. – Нам есть чем поделиться со студентами. Думаю, что и студенты смогут предложить интересные для Сбербанка креативные идеи и проекты.

В ПАО «Сбербанк» заинтересованы в подготовке кадров, имеющих необходимые для цифровой экономики компетенции и навыки. Поэтому практики из банковской сферы всегда с энтузиазмом поддерживают образовательные проекты. В 2017 году в честь Дня российского студенчества университет получил от Сбербанка 71 том бизнес-литературы и десять сертификатов доступа к электронной версии этой коллекции. В 2020–2021 годах для студентов, обучавшихся по направлениям «Экономика» и «Юриспруденция», банковские специалисты провели курс лекций по организации работы с проблемными активами и просроченной задолженностью. Ежегодно студенты института финансов, экономики и управления ТГУ имеют возможность пройти стажировку в отделениях Сбербанка Самарской области с последующим трудоустройством.

В этом учебном году Сбербанк объявил для студентов ТГУ набор в Банковскую школу СБЕРА. Это образовательный интенсив, на котором можно напрямую пообщаться с топ-менеджерами Сбербанка, получить представление о работе в банковской сфере и приобрести профильные знания. Обучение проходит с декабря 2023 по апрель 2024. Все студенты получат сертификат о прохождении банковской школы, а лучшие – приглашение стать сотрудником Сбербанка, сообщает пресс-служба ТГУ.

 

Фото предоставлено пресс-службой ТГУ

 

Теги: СберБанк Тольятти Университет

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