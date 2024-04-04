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Всем пользователям без ограничений: «Сбер» представил усовершенствованную версию нейросети Kandinsky

4 апреля 2024 20:51
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Одной из ключевых особенностей версии стала более высокая скорость генерации картинок: время одной генерации сократилось почти в 10 раз.

«Сбер» представил усовершенствованную версию нейросети Kandinsky, которая создаёт изображения по текстовому описанию на русском и английском языках. Об этом сообщила пресс-служба компании, пишут "Известия".

«Сегодня ровно год, как вышла версия Kandinsky 2.1. За это время мы постоянно развивали нашу нейросеть, которая помогает людям создавать новые образы и даёт абсолютно каждому феноменальные возможности для творчества. По сравнению с предыдущей моделью Kandinsky 3.1 стал ещё быстрее, удобнее и реалистичнее. Kandinsky 3.1 — это гибкий, многофункциональный и абсолютно бесплатный инструмент, который превратит любого человека в художника и творца. Скоро все желающие смогут протестировать новые возможности нейросети. Как и предыдущие версии, модель будет бесплатной и доступна на разных поверхностях», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Одной из ключевых особенностей версии стала более высокая скорость генерации картинок: время одной генерации сократилось почти в 10 раз, а разрешение генераций можно повысить до 4K. Также появилась возможность улучшения текстового запроса с помощью языковой модели. Пользователям снова будут доступны функции создания различных вариаций изображений, смешивание картинок и текста, создание стикерпаков и возможность вносить локальные изменения на картинке, не меняя всей композиции сцены.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: СберБанк

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