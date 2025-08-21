Я нашел ошибку
Главные новости:
Стрельба из лука - золото у тольяттинца.
Медали Кубка защитников Отечества у спортсменов Самарской области 
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
Стартовало пленарное заседание проекта «Музейные маршруты».
В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры
Гостями соревнований станут легенды отечественного волейбола, олимпийские чемпионы Лондона-2012 Сергей Тетюхин и Дмитрий Ильиных.
На пляже Красноармейского спуска в Самаре состоится турнир по пляжному волейболу 4х4
Во все времена офицерский состав был надежной опорой нашего государства.
Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем офицера России
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.1
-0.25
EUR 93.48
-0.08
Вячеслав Федорищев обсудил со Сбером сотрудничество по инвестпроектам в регионе

21 августа 2025 11:17
183
На встрече обсуждалась возможность наращивания сотрудничества по высокотехнологичным проектам, включая разработку специализированного программного обеспечения, внедрение совместных решений в сфере мониторинга территорий.

В среду, 20 августа, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Москве. Состоялась встреча главы региона с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Также во встрече приняли участие заместитель председателя правления Сбербанка Вячеслав Цыбульников, председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

Стороны обсудили расширение направлений взаимодействия региона и Сбера.

 «Сбербанк является давним партнером нашего региона. Взаимодействие имеет системный характер, что обеспечивает плодотворное сотрудничество в широком спектре направлений – от развития туризма и создания туристических объектов до инновационных проектов в сферах искусственного интеллекта и городского благоустройства», — подчеркнул губернатор.

Так, только в 2024-2025 годах по трем проектам были подписаны кредитные соглашения со Сбербанком на развитие туристической инфраструктуры. Это создание нового корпуса медицинского реабилитационного центра «Сергиевские минеральные воды», строительство многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса на территории Ставропольского района и акватермального комплекса «Атолл» в Тольятти.

На встрече обсуждалась возможность наращивания сотрудничества по высокотехнологичным проектам, включая разработку специализированного программного обеспечения, внедрение совместных решений в сфере мониторинга территорий. «Регион готов выступать площадкой для новых технологий», — отметил Вячеслав Федорищев.

Стороны обсудили возможность появления кампуса «Школы 21» на базе международного студенческого кампуса в Самаре, проект строительства которого находится в активной стадии разработки, а также рассматриваются альтернативные варианты размещения.

Сбербанк обладает колоссальным опытом в реализации социально значимых проектов благоустройства. Для рассмотрения со стороны Самарской области предложен ряд важных для региона проектов, в том числе строительство современного конгрессно-выставочного центра и модернизация причальной инфраструктуры.

«Со своей стороны хочу вас уверить, что я лично и правительство Самарской области обеспечим всестороннюю поддержку на каждом этапе реализации проектов на территории нашего региона», — в завершение встречи обратился Вячеслав Федорищев к Герману Грефу.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара СберБанк

