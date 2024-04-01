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В Самаре губернатор встретился с новым руководителем Поволжского банка Сбербанка

1 апреля 2024 14:38
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Стороны обсудили реализацию крупных социально значимых проектов и перспективные направления сотрудничества.

В понедельник, 1 апреля, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с топ-менеджерами Сбера. Старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина представила главе региона нового руководителя Поволжского банка Сбербанка Наталию Цайтлер, которая приступила к работе с сегодняшнего дня. Стороны обсудили реализацию крупных социально значимых проектов и перспективные направления сотрудничества.

Взаимодействие со Сбером, одной из крупнейших высокотехнологичных, инновационных компаний в банковском секторе, имеет для Самарской области большое значение и развивается по многим направлениям. Сбер является одним из крупнейших работодателей области, совместные проекты реализуются в области образования, туризма, медицины, транспорта. Губернатор выразил благодарность компании как надежному партнеру региона.

«Самарская область – один из тех регионов, который был определен Германом Оскаровичем Грефом как стратегически важный для Сбера по сотрудничеству. У нас на территории расположены центры корпоративного и клиентского обслуживания, которые работают на всю страну. Реализуем целый ряд совместных проектов: открыли первый в России общественный центр Сбера, большие планы по созданию «Школы 21» на базе кампуса. Для нас это очень важно, поскольку кампус будет it-направления и будет выпускать до 1000 специалистов, что крайне важно и востребовано в экономике, в том числе, и для Сбера – одной из самых высокотехнологичных компаний в стране», - отметил Дмитрий Азаров.

Старший вице-президент банка поблагодарила Правительство региона и лично губернатора за сотрудничество. «Такое конструктивное взаимодействие и сотрудничество возможно только благодаря глубокому экспертному пониманию двух сторон, - отметила Татьяна Галкина. - Самарская область — успешный регион, который активно развивается, внедряет инновации для социально-экономического процветания региона. Сбер всегда готов помогать по самым разным направлениям, оказывать финансовую и нефинансовую поддержку, в том числе в цифровизации и внедрении искусственного интеллекта в различных отраслях, развитии ESG направления, проведении образовательных мероприятий».

Татьяна Галкина подчеркнула, что изменения в руководстве территориального банка носят плановый характер, ротация осуществляется раз в 5 лет. Старший вице-президент банка выразила уверенность в том, что профессионализм и опыт Наталии Цайтлер положительным образом скажутся на реализации действующих проектов, а также будут способствовать появлению новых инициатив на благо жителей Самарской области.

Наталия Цайтлер в системе Сбера работает 30 лет. В последние годы занимала должность председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка, в зоне его обслуживания - Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская области. Одним из направлений ее деятельности было развитие межрегиональных контактов.

По словам Наталии Цайтлер, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков высоко ценит взаимодействие с Самарской областью в сложившихся непростых обстоятельствах, в том числе, по организации пребывания эвакуированных детей. Напомним, в связи с обстрелами приграничного региона было принято решение об эвакуации детей в другие субъекты России. Самарская область откликнулась в числе первых, и на прошлой неделе на базе одного из детских лагерей были размещены почти 500 ребят из Белгородской области в возрасте от 6 до 18 лет, а также сопровождающие их педагоги.

Участники встречи обсудили ряд направлений сотрудничества, в том числе в сфере образования, туризма, развития кадрового потенциала. Губернатор подчеркнул готовность региона к дальнейшему участию в реализации новых идей и проектов Сбербанка.  «Мы заинтересованы в укреплении партнерства по разным направлениям и не раз выступали пилотным регионом в разработке различных технологий. Мы и дальше готовы идти со Сбером в пилотные проекты», - резюмировал Дмитрий Азаров.

 

Фото Ирины Бойкиной

Теги: Акценты Дмитрий Азаров Самара СберБанк

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