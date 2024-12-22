В Сбере объяснили, как мошенники убеждают людей атаковать банки

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Вид телефонного мошенничества, при котором люди под воздействием злоумышленников нападают на офисы банков, появился в начале прошлого года, а в последнюю неделю перед новогодними праздниками число подобных случаев в России выросло на 30%, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.

При такой схеме мошенники звонят жертвам, у которых уже украли деньги, и обещают вернуть средства в обмен на «определенные противоправные действия», сообщили в Сбере. В некоторых случаях злоумышленники могут предложить устроить поджог за вознаграждение или заявляют, что это поможет поймать мошенников.

Чаще всего под давление попадают молодежь и пенсионеры, от жертв требуют заснять нападение на видео. «Естественно, деньги никто не возвращает», — подчеркнули в «Сбере». Банк напомнил, что за такое нападение предусмотрена административная и уголовная ответственность, действия могут квалифицировать как теракт (ст. 205 УК), за что грозит до 15 лет тюрьмы.

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