Символом для новой 1000-рублевой банкноты может стать самарский Монумент Славы

Отдай свой голос за Самарскую область!
Банкнота номиналом 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу. В список для голосования по выбору символов для оборотной стороны банкноты вошли известные памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия разных регионов округа.
От Самарской области представлены следующие объекты:
- Жигулевская ГЭС на реке Волге;
- Монумент Славы;
- Музейно-выставочный центр «Самара-Космическая»;
- Самарский академический театр драмы имени Горького.
Голосование по ссылке: https://cbr.ru/cash_circulation/simvoly-dlya-banknot/
Фото: сайт Банк России