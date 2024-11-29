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Символом для новой 1000-рублевой банкноты может стать самарский Монумент Славы

29 ноября 2024 19:49
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Банкнота номиналом 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу.

Отдай свой голос за Самарскую область! 

Банкнота номиналом 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу. В список для голосования по выбору символов для оборотной стороны банкноты вошли известные памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия разных регионов округа.

От Самарской области представлены следующие объекты:
- Жигулевская ГЭС на реке Волге;
- Монумент Славы;
- Музейно-выставочный центр «Самара-Космическая»;
- Самарский академический театр драмы имени Горького.

Голосование по ссылке: https://cbr.ru/cash_circulation/simvoly-dlya-banknot/
 

Фото: сайт Банк России

Теги: СберБанк

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