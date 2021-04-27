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СберМегаМаркет — новое имя goods.ru в экосистеме Сбера

27 апреля 2021 11:12
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СберМегаМаркет — новое имя goods.ru в экосистеме Сбера

СберМегаМаркет — новое имя маркетплейса goods.ru, входящего в экосистему Сбера.

На первом этапе ребрендинга изменения коснулись логотипа и фирменного стиля, для их разработки использовались принципы построения брендов экосистемы Сбера, цветовая гамма и фирменный градиент.

Полный ребрендинг, включая актуализацию стратегии развития, будет завершён в конце второго квартала 2021 года. 

 

Изменения не затронут клиентов и продавцов:

  • будет перенесена вся информация из личных кабинетов на СберМегаМаркет, включая накопленные бонусные рубли;
  • перезаключение действующих договоров между маркетплейсом и продавцами не потребуется, коммерческие условия сотрудничества не изменятся;
  • сохранятся все доступные покупателям способы доставки, включая сервис «Закажи и забери», который позволяет бронировать товары на сайте маркетплейса и забирать в удобном розничном магазине в тот же день.

 

Уже обновлено мобильное приложение маркетплейса, сайт перенесён на домен https://sbermegamarket.ru/, пользователи автоматически переадресуются на него.

Маркетплейс продолжит интеграцию в экосистему Сбера. Сегодня клиентам СберМегаМаркет доступны: быстрый вход без логина и пароля с помощью Сбер ID; бесплатная доставка товаров весом до 50 кг для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+ при заказе на сумму свыше 500 рублей. А в ближайшее время они смогут получать и тратить бонусы СберСпасибо. 

Сбер, Группа «М.Видео-Эльдорадо» и основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован объявили о завершении сделки по совместному развитию маркетплейса в апреле 2021 года. По условиям сделки Сбер получил 85%-ю долю в goods.ru, 10% сохраняет за собой Группа «М.Видео-Эльдорадо», 5% — основатель «М.Видео» Александр Тынкован. 

СберМегаМаркет станет основной мультикатегорийной e-commerce-площадкой Сбера, на которой уже представлено 16 основных категорий с 2,5 млн товаров, и в будущем их количество будет только увеличиваться.

"СберМегаМаркет имеет большое значение для развития экосистемы Сбера. Конкуренция на рынке электронной коммерции уже велика и будет только нарастать, но жители страны от этого только выиграют. Мы поставили перед собой цель войти в число крупнейших игроков на рынке электронной коммерции России к 2023 году, и СберМегаМаркет станет важным элементом для достижения этой цели. С помощью маркетплейса мы хотим предоставить всем жителям России лучший опыт онлайн-покупок. Безграничный ассортимент, низкие цены, безопасность платежей, выгодное финансирование и рассрочки оплаты, быстрая доставка, широчайшая география присутствия, интуитивно понятный интерфейс, бесшовная интеграция с другими сервисами экосистемы Сбера — именно таким мы с нашими партнёрами хотим сделать наш маркетплейс", - Лев Хасис, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

 

"Благодаря синергии с экосистемой Сбера мы сможем сделать сервис СберМегаМаркет комфортнее и удобнее для пользователей. Среди ключевых партнёрств ближайшего времени — подключение к платформе СберМаркет, что обеспечит расширение ассортимента товаров повседневного спроса с экспресс-доставкой, и интеграция со СберЛогистикой, в результате которой у нас появится инфраструктура хранения товаров. Это существенно повысит уровень сервиса и скорость доставки, а также позволит привлекать на площадку продавцов, которые ранее не имели возможности работать с маркетплейсом в рамках нашей операционной модели", - Соломон Кунин, Генеральный директор СберМегаМаркета 

Маркетплейс СберМегаМаркет — мультикатегорийная e-commerce-площадка, входящая в экосистему Сбера. На ней представлено более 2 500 000 товаров от более чем 8000 магазинов в 16 основных категориях, включая электронную и бытовую технику, товары для дома, одежду, строительство и ремонт, детские товары и многие другие. На СберМегаМаркете представлены ведущие интернет-магазины России, каждый из которых прошёл проверку качества. На текущий момент СберМегаМаркет доставляет товары в 450 городов России. Ежедневно к платформе присоединяются новые партнёры, предлагая лучшие цены и расширяя ассортимент. 

Теги: банки сбер СберБанк СберМегаМаркет

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