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Сбербанк: объем ипотеки в поволжских регионах в 2021 году вырос на 46% 

7 декабря 2021 14:58
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При оформлении ипотечных договоров популярностью у жителей региона пользуются электронная регистрация сделки и сервис безопасных расчетов.

За 10 месяцев в регионах Поволжья оформили более 74 тыс. ипотечных кредитов. Это почти на 27% больше, чем за 10 месяцев 2020 года. Кроме того, на 46% увеличился и объем выданных жилищных кредитов – в 2021 он составил 134 млрд рублей. Средний размер ипотеки – около 1,8 млн рублей.

Кроме того, более чем на 20% увеличились и показатели по выдаче ипотеки с господдержкой по сравнению с показателями 10 месяцев прошлого года. 

Так же стоит отметить, что популярностью пользуются сервисы DomClick.ru: электронная регистрация сделки и сервис безопасных расчетов. Среди ипотечных сделок большая часть проводится именно через эти сервисы. Лишь за октябрь 2021 года 6928 сделок по оформлению ипотеки было оформлено через электронную регистрацию, и 7790 – через сервис безопасных расчетов.

Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Желание приобрести своё жилье абсолютно естественно для человека. При этом важно быть уверенным, что в этом непростом деле тебя смогут поддержать финансово. Сбербанк предлагает различные варианты ипотеки, из которых можно выбрать именно тот, который подходит человеку в конкретной ситуации. Отдельно хочу отметить сервисы по электронной регистрации сделки и безопасным расчетам, которые позволяют минимизировать риски при оформлении столь дорогостоящего приобретения как квартира или дом». 

В Самарской области за 10 месяцев 2021 года оформлено более 18 тыс. ипотечных кредитов, это на 22% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Общий объем выданных кредитов вырос на 37% и составил более 34 млрд рублей. Также за этот период было совершено порядка 2,8 тысяч ипотечных сделок с господдержкой. 

При оформлении ипотечных договоров популярностью у жителей региона пользуются электронная регистрация сделки и сервис безопасных расчетов от DomClick.ru – в октябре через данные сервисы было оформлено 1133 и 1297 сделок соответственно. 

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

 «Количество ипотечных сделок на рынке Самарской области стабильно растет. Сбер на постоянной основе поддерживает государственные программы, благодаря чему существует большой выбор предложений для разных категорий граждан. Своя квартира – это выгодное вложение, которое при грамотном планировании позволяет сохранить и преумножить капитал». 

Напомним, 6 декабря Сбербанк объявил о снижении ставки на ипотеку по программе «Господдержка 2020» при первоначальном взносе от 20%, электронной регистрации сделки, а также страховании жизни и здоровья заёмщика. Вместе со снижением ставки Сбер также предлагает содействие в ускорении заключения сделки с помощью сервиса электронной регистрации.

Подробную информацию обо всех ипотечных программах банка вы можете узнать на сайте DomClick.ru.

 

Теги: СберБанк

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