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Сбер запустил портал по финансовой грамотности

15 сентября 2021 11:25
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Сбер запустил портал по финансовой грамотности

Сбер запустил информационно-образовательный проект СберКлевер, направленный на повышение финансовой грамотности. Цель нового ресурса — показать, что управлять финансами (а значит, и улучшить качество своей жизни) под силу каждому. 

На единой платформе собрана важная информация об обращении с деньгами и финансовых инструментах для накоплений, страхования и инвестиций, необходимая всем независимо от возраста и уровня дохода. Она представлена в разных форматах — это и академический контент, который впоследствии сложится в полноценную финансовую энциклопедию, и образовательно-развлекательные материалы. Вариативность подачи информации и её градация по уровню сложности (от нулевого до продвинутого) позволят любому читателю найти полезные и актуальные для него сведения.

СберКлевер предлагает не только статьи, но и полноценные обучающие курсы на разные темы: как управлять личными финансами, как начать инвестировать, какие налоги и преференции существуют, как обезопасить себя в цифровой среде, как выбрать страховку и многое другое.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Мы живём в удивительном мире, в котором уже создано невероятное количество финансовых инструментов для накопления, приумножения и защиты капитала, огромное количество аналитики, показателей, новостей. Наш образовательный портал СберКлевер приглашает вас в увлекательное путешествие по финансовой вселенной, результатом которого станет осознанное отношение к собственным финансам и, как следствие, рост личного благосостояния».

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Финансовый рынок сегодня активно развивается. Цифровая трансформация дает новые механизмы, которыми можно эффективно пользоваться для роста благосостояния. Сбер как один из крупнейших игроков финансового рынка готов поделиться опытом со своими клиентами. Развиваясь вместе, можно показывать гораздо более высокие результаты. Наш новый информационно-образовательный проект СберКлевер в разных форматах дает много полезной финансовой информации. Важно, что все материалы, которые используются в проекте, максимально понятны: даже самые сложные темы рассказаны простым языком и с различными примерами. Знания, которые наши клиенты получат, благодаря этому проекту, позволят грамотно распоряжаться и приумножать свои сбережения».

Теги: портал сбер СберБанк

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