Сбер запускает специальную обучающую программу для самозанятых

Я нашел ошибку
Главные новости:
Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
В Самарской области ожидается усиление ветра
В Великом Устюге детские группы не пустят в вотчину Деда Мороза
В Великом Устюге детские группы не пустят в вотчину Деда Мороза
В составе дороги отремонтировали мост через реку Журавлиха и мост через реку Таловка.
К образовательному центру поселка Глушицкий отремонтировали школьный маршрут
343 человека за сутки заболели в Самаре.
Где в регионе подтвержден 941 случай новой коронавирусной инфекции
Несмотря на предупреждающие аншлаги с надписью «Выход на лед запрещен», рыбаки не торопились покидать места клева.
Инспекторы ГИМС СО провели рейд на Черновском водохранилище
Ему было 93 года.
Умер народный артист СССР режиссер Владимир Наумов
С рабочим визитом в Самарской области находился генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Дмитрий Азаров: «Будущее региона за теми, кому не все равно»
Главным украшением площади стала 25-метровая елка, рядом с ней расположены две новогодние красавицы по 11 метров и четыре по 7 метров.
В Самаре на площади Куйбышева ведется установка елочного комплекса
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.59
0.99
EUR 84.95
1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинская филармония приготовила новогодние сказки
В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сбер запускает специальную обучающую программу для самозанятых

29 ноября 2021 13:48
161
Сбер запускает специальную обучающую программу для самозанятых

27 ноября 2018 года в России был принят закон о налоге на профессиональный доход, который определил новую категорию предпринимателей — самозанятых граждан. С тех пор эта дата стала праздником для всех, кто работает на себя.

Сбер первым предложил самозанятым бесплатные продукты и сервисы в рамках пакета услуг «Своё дело». В этом году специально к празднику Сбер подготовил клиентам новые подарки:

— бесплатный образовательный онлайн-курс для самозанятых «Как зарабатывать на хобби» в программе развития бизнес-навыков «Бизнес класс» (совместно с Google);

— новый сервис в пакете услуг «Своё дело» — бесплатную антивирусную защиту на два месяца для трёх устройств;

— игру «Я в деле» — симулятор самозанятости с элементами интерфейса сервиса «Своё дело».

В сервисе Сбера "Своё дело" зарегистрировано уже более 700 тысяч самозанятых. Каждую минуту в нём регистрируется новый клиент, и с начала года их число выросло в 2,5 раза. Нам важно, чтобы новые сервисы для самозанятых, которые выбирают Сбер, отвечали их потребностям. Мы поняли, что, несмотря на обилие информации в интернете, нашим клиентам необходим короткий структурированный курс о том, как начать и безопасно вести своё дело. Именно поэтому совместно с Google мы разработали уникальную программу обучения, аналогов которой нет на рынке. Как сформировать уникальное торговое предложение, бесплатно привлекать клиентов и планировать свои финансовые потоки, какие стратегии развития выбрать — на эти и многие другие вопросы дают ответы эксперты. Кроме того, зачастую начинающие самозанятые боятся сделать первый шаг. Поэтому в симуляторе "Я в деле" мы даём возможность ощутить различные жизненные и бизнес-ситуации, с которыми сталкивается самозанятый в реальной жизни, - Алексей Шашкин, Директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка.

Сервис Сбера «Своё дело» позволяет физическим лицам — гражданам России и стран, входящих в Евразийский экономический союз (Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия), — зарегистрироваться в качестве самозанятых в приложении СберБанк Онлайн. Сразу после регистрации в приложении можно формировать онлайн-чеки и оплачивать налог, ещё самозанятые получают доступ к другим сервисам банка и партнёров. Например, им доступны три бесплатные устные консультации юриста.

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
СберБанк: объем операций среди пользователей сервиса «Плати QR» выше всего у туристических компаний и организаторов экскурсий
26 ноября 2021, 13:53
СберБанк: объем операций среди пользователей сервиса «Плати QR» выше всего у туристических компаний и организаторов экскурсий
В среднем месячный оборот компаний, которые пользуются данным сервисом, составляет более 100 тыс. рублей.  Финансы и Банки
1014
Академики РАН возглавили ученые советы Научной премии Сбера
26 ноября 2021, 13:32
Академики РАН возглавили ученые советы Научной премии Сбера
Три лауреата получат премии в размере 20 млн рублей. Общий бюджет научной премии составляет 60 млн рублей. Финансы и Банки
898
Сбер создал цифровую платформу СберПраво, которая будет связывать поставщиков и потребителей юридических услуг, гарантируя обеим сторонам безопасное взаимодействие.
25 ноября 2021, 15:37
Сбер запустил круглосуточный online-сервис для получения правовой помощи
Сбер создал цифровую платформу СберПраво, которая будет связывать поставщиков и потребителей юридических услуг, гарантируя обеим сторонам безопасное... Финансы и Банки
923
В центре внимания
Еще 941 житель Самарской области заболел коронавирусом
29 ноября 2021  13:58
Еще 941 житель Самарской области заболел коронавирусом
168
Стало известно, когда в Самаре вырастут цены на проезд
29 ноября 2021  13:00
Стало известно, когда в Самаре вырастут цены на проезд
177
В Генплане Самары появилась примерная схема расположения третьей линии метрополитена
29 ноября 2021  10:44
В Генплане Самары появилась примерная схема расположения третьей линии метрополитена
273
Дмитрий Азаров наградил призеров всероссийского хакатона в сфере искусственного интеллекта
29 ноября 2021  09:40
Дмитрий Азаров наградил призеров всероссийского хакатона в сфере искусственного интеллекта
258
Наконец меньше тысячи: еще 974 жителя Самарской области заболели коронавирусом
28 ноября 2021  13:25
Наконец меньше тысячи: еще 974 жителя Самарской области заболели коронавирусом
994
Весь список