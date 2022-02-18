Я нашел ошибку
Главные новости:
Леонид Пасечник также призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать республику.
Глава ЛНР призвал жителей республики в кратчайшие сроки выехать на территорию России
В Самаре наблюдается повышение среднесуточной температуры воздуха и прогнозируется выпадение осадков в виде мокрого снега.
Самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
Граждане с подтвержденным COVID-19, которые проходят лечение дома, не должны покидать свои квартиры до полного выздоровления.   
В Самаре продолжается мониторинг амбулаторных больных COVID-19
На Играх в Пекине российские спортсмены завоевали 27 медалей.
Российских призеров Олимпиады и Камилу Валиеву представят к госнаградам
В ходе мероприятия были подведены итоги 2021 года и поставлены новые стратегические задачи развития строительной отрасли и ЖКХ.
Игорь Комаров принял участие в совместном заседании Коллегии Министерства строительства и ЖКХ РФ и комиссии
В сентябре 2021 года Сбер снизил минимальный возраст заёмщиков по ипотеке.
Молодежь от 18 до 21 года чаще оформляет ипотеку на готовое жилье – Сбер
Застройщиков Самарской области призвали принять активное участие в программе комплексного развития территорий.
Виктор Кудряшов провел совещание с представителями минстроя региона по вопросам ввода жилья в 2022-2030 годах
Александр Ларионов покидает пост министра лесного хозяйства региона.
Дмитрий Азаров поблагодарил Александра Ларионова за многолетний труд в Правительстве региона
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.76
0.01
EUR 86.15
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Молодежь от 18 до 21 года чаще оформляет ипотеку на готовое жилье – Сбер

18 февраля 2022 16:59
111
В сентябре 2021 года Сбер снизил минимальный возраст заёмщиков по ипотеке.

В сентябре 2021 года Сбер снизил минимальный возраст заёмщиков по ипотеке. Теперь получить кредит на жильё можно с 18 лет — ранее минимальный возраст заёмщиков составлял 21 год. За время действия условий более тысячи человек смогли оформить такой кредит на сумму более 2,8 млрд. руб. В большинстве сделок ипотека оформлена на готовое жилье.

Программа является востребованной в большей степени среди женщин (66%). Основная доля заемщиков не состоит в браке (82%).

Николай Васев, вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Домклик» СбеБанка:

«Наиболее привлекательной ипотечной программой для молодежи в возрасте от 18 до 21 года является «Приобретение готового жилья». Заемщики такого возраста отказывается от перспективы приобретения нового жилья и возможности обустройства «под себя», в пользу высокой скорости переезда, отсутствия дополнительных трудно прогнозируемых расходов: закупка материалов, поиск подрядчиков. Мы постоянно улучшаем условия жилищных кредитов и уверены, что снижение возраста заёмщиков поможет молодёжи осуществить свою мечту о собственной квартире. Учитывая положительную динамику с сентября 2021 по декабрь 2021, можно предположить, что количество сделок продолжит увеличиваться».

Молодым людям доступны сразу две ипотечные программы — «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья». Подать заявку можно в любой точке России, в том числе онлайн на Домклик.

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Поволжье более 90% ипотечных сделок в Сбербанке оформляют через Сервис безопасных расчетов
18 февраля 2022, 12:39
В Поволжье более 90% ипотечных сделок в Сбербанке оформляют через Сервис безопасных расчетов
Сервис безопасных расчетов позволяет проводить как ипотечные сделки, так и сделки по покупке недвижимости за наличные денежные средства. Финансы и Банки
175
Сбер повысил ставки по вкладам
18 февраля 2022, 10:56
Сбер повысил ставки по вкладам
СберВклад и СберВклад Прайм — самые популярные депозитные продукты. Финансы и Банки
187
Также в 2021 году популярными направления были: электроника и товары для дома (около 10%), а также оплата сервисов и услуги (около 9%).
17 февраля 2022, 14:04
Почти 70% покупок через SberPay совершаются в магазинах одежды и обуви
Также в 2021 году популярными направления были: электроника и товары для дома (около 10%), а также оплата сервисов и услуги (около 9%). Финансы и Банки
418
В центре внимания
Снова рост: Еще 3 828 жителей Самарской области заболели коронавирусом
18 февраля 2022  13:00
Снова рост: Еще 3 828 жителей Самарской области заболели коронавирусом
404
Дмитрий Азаров в Самарской поликлинике №15 провел совещание по вопросам организации помощи пациентам с коронавирусом и ОРВИ на амбулаторном этапе.
17 февраля 2022  23:33
Дмитрий Азаров: «Все усилия необходимо принять, чтобы люди своевременно получали медицинскую помощь»
505
В Самаре открылся штаб Самарского отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».
17 февраля 2022  21:15
Самарская область может принять всероссийский слет студотрядов
512
Дмитрий Азаров наградил лауреатов премии «Инженерия будущего»
17 февраля 2022  11:11
Дмитрий Азаров наградил лауреатов премии «Инженерия будущего»
426
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
16 февраля 2022  13:32
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
651
Весь список