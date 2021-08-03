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Клиенты СберБанка могут обменять валюту с помощью виртуальных ассистентов Салют

3 августа 2021 18:07
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Клиенты СберБанка могут обменять валюту с помощью виртуальных ассистентов Салют

Пользователям мобильного приложения СберБанк Онлайн доступна возможность совершать валютно-обменные операции голосом — с помощью виртуальных ассистентов семейства Салют.

СберБанк стал первым банком в России, который реализовал такую возможность — клиент может не только узнавать действующий курс валют, но и проводить валютные операции с помощью Сбера, Джой или Афины.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, достаточно сказать: «Салют, купи 100 долларов». Ассистент сразу подберёт необходимый счёт для зачисления валюты, подскажет сумму операции, текущий курс и расскажет, как совершить операцию на более выгодных условиях.

Для работы доступны все валюты, которые уже есть в СберБанк Онлайн — на данный момент их 11.

В дальнейшем Сбер продолжит развивать этот навык: добавит возможность отслеживать динамику курса, узнавать валютные новости, а также настраивать автопокупку валюты на счёт.

Мы стали первым банком в России, который обучил своих ассистентов навыку обмена валют. Ежедневно Афину, Джой или Сбера чаще всего спрашивают о курсе валют — этот навык находится на 8 месте в рейтинге популярности у клиентов Сбера среди всех навыков виртуальных ассистентов Салют, - 

Сергей Широков

Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанк

 

Теги: валюта салют сбер СберБанк

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